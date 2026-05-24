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Olympiakos se sacó las ganas ante Real Madrid y es campeón de la Euroliga

En el equipo español jugaron los argentinos Campazzo y Deck.

Olympiacos logró su tercer título de la Euroliga, al vencer como local a Real Madrid, 92 a 85, curiosamente, en el estadio de su histórico rival: Panathinaikos.

El estadio contó con 20.000 ruidosos espectadores que se hicieron sentir y que los padecieron, entre otros, los argentinos Facundo Campazzo y Gabriel Deck.

El francés Evan Fournier fue elegido como el MVP de la Final 4 y, en este partido convirtió 20 unidades.

Deck, defendiendo al MVP: Evan Fournier.

En tanto, Facundo Campazzo terminó con 5 puntos y 6 asistencias y Deck, con 4 unidades. El equipo merengue no tuvo en esta final a los tres internos, todos afuera por lesión: Tavares, Len y Garuba.

Así y todo, Real Madrid perdía por 8 a falta de 36 segundos y la tuvo para empatar.

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