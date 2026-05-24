Gran Premio de Canadá: Colapinto parte desde los puntos y buscará tener otra gran carrera

Con Franco Colapinto partiendo desde los puntos, se corre desde las 17 el Gran Premio de Canadá, correspondiente a la quinta fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Tras un gran sábado, el piloto argentino largará desde la décima posición, último lugar que otorga unidades (uno) al finalizar la competencia.

El lugar de privilegio será para el George Russell, de Mercedes Benz, y estará acompañado por el italiano Kimi Antonelli, también de Mercedes.

Por detrás de ellos partirá el actual campeón Lando Norris, de McLaren.

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Mientras que Pierre Gasly, compañero de equipo de Franco en Alpine, largará desde el décimo cuarto lugar.