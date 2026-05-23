Tras la clasificación en el GP de Canadá, Colapinto aseguró que está “orgulloso” con su nivel

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, aseguró que está "orgulloso" de su remontada en la Fórmula 1, tras conseguir el décimo puesto en la clasificación del Gran Premio de Canadá.

El oriundo de Pilar -hijo de padre bahiense-, tuvo una gran performance en la clasificación de este sábado en el circuito Gilles Villeneuve de la ciudad canadiense de Montreal y largará décimo mañana domingo en el Gran Premio de Canadá.

"Todo el año tuve confianza, pero no tenía los resultados. Estoy contento con mi adaptación y muy feliz, orgulloso con mi performance. Creo que este fin de semana no estábamos rápidos como en Miami y por eso tiene mucho más mérito haber entrado a Q3 y haber hecho una qualy tan sólida desde la primera vuelta hasta la última", destacó Franco.

"Mi vuelta de Q3 fue muy buena y es donde estábamos. Lamentablemente este fin de semana estamos un pasito por atrás, pero creo que en carrera estamos competitivos. Lo mostramos, así que ojalá que estemos rápidos y podamos ir para adelante", se ilusionó.

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Además, Colapinto se refirió a la fallida práctica libre del viernes.

"Es complicado porque no haber hecho la práctica ayer fue muy duro y me perjudicó mucho. Hoy tenía más vueltas y más confianza", comparó.

Y destacó: "Fue un gran día. La carrera sprint fue una gran carrera, con muy buen ritmo, y la qualy fue perfecta. Estoy muy feliz con mi performance. La verdad que estoy bastante orgulloso después de un comienzo de año complicado. El equipo me ayudó y me acompañó mucho, más allá de haber pasado una racha difícil", concluyó.