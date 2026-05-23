Saldo positivo: Franco Colapinto terminó 9º en la sprint del GP de Canadá

Franco Colapinto concluyó este sábado en el 9º puesto de la carrera sprint, un preludio de lo que será este domingo el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1.

Esta mini competencia a 23 giros en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, dejó un saldo positivo para el piloto argentino. Si bien no alcanzó a sumar puntos, subió cuatro posiciones respecto del puesto de largada (13º).

La sprint quedó para George Russell (Mercedes), quien se mantuvo como líder desde la misma largada. Fue escoltado por Lando Norris (McLaren) y seguido por Kimi Antonelli (Mercedes) en tercer lugar.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Colapinto cerró la competencia de hoy recortando décimas de segundo con Arvin Linbland (Racing Bulls), logrando quedar a 1s7 en la última vuelta, pero no le alcanzó para llegar al 8º puesto, que otorgó 1 punto para el campeonato.

Por su parte el compañero de equipo del argentino, Pierre Gasly, finalizó en el 20º lugar. El francés fue uno de los cuatro pilotos que largó desde boxes a raiz de una penalización por romper el "Parc Fermé" (parque cerrado). Es decir, se introdujo alguna modificación mecánica para beneficiar la aerodinamia en un momento y lugar donde esas maniobras están prohibidas por reglamento de la FIA.

La competencia principal se correrá este domingo a las 17, hora de nuestro país.

Este sábado se disputará la clasificación a dicha carrera, a las 17.

Modificaciones

A propósito de cambios, recordamos que el viernes Colapinto no pudo probar en la única sesión de prácticas libres a raíz de un desperfecto de tipo electrónico en el motor. Según informes oficiales, al Alpine número 43 se le modificó el conjunto de bombas de alimentación de combustible y es le modificaron los parámetros relacionados con el reemplazo de la bomba de alimentación de combustible.

Además de Gasly, otros pilotos que salieron desde boxes fueron Oliver Bearman (Haas), Valtteri Bottas (Cadillac) y Alexander Albon (Williams).

Cronología

13.36. Franco Colapinto concluyó en el 9º lugar de la carrera sprint, que ganó el británico George Russell (Mercedes).

13.21. En la vuelta 15 de la sprint, se mantienen el liderazgo de George Russell (Mercedes) y el 9º puesto de Franco Colapinto.

13.12. El piloto argentino de Alpine superó a Carlos Sainz (Williams) y subió otro lugar. Ahora se ubica 9º, al disputarse la vuelta 8.

13.09. En la vuelta 6, Franco Colapinto ya transita el 10º puesto, mientras que George Russell (Mercedes) encabeza las posiciones, seguido por Lando Norris (McLaren), quien superó a Kimi Antonelli (Mercedes).

13.05. Se largó la carrera sprint a 23 vueltas en el circuito Gilles Villeneuve de la ciudad canadiense de Montreal.