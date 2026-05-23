Colapinto redondeó una gran clasificación y largará décimo el Gran Premio de Canadá

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Franco Colapinto tuvo una muy buena clasificación y largará décimo el Gran Premio de Canadá, mañana a las 17, correspondiente a la quinta fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.

El piloto argentino se metió en Q3 y terminó redondeando una gran sábado.

El más veloz y quien tendrá la pole position es George Russell (Mercedes Benz), quien logró el mejor tiempo en el último instante, superando a su compañero de equipo Kimi Antonelli, quien terminó segundo y largará a su lado.

Mientras que detrás de ellos estará el británico Lando Norris, de McLaren.

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Luego de meterse en la Q2 como décimo tercero, el pilarense fue décimo y pasó el último corte, asegurándose partir en la zona de puntos en la carrera de mañana.

Una vez más, Franco fue más rápido que su compañero de equipo Pierre Gasly, quien quedó eliminado al terminar décimo cuarto.

Previamente, Colapinto había superado el corte de los 16 mejores.

Más temprano, Colapinto fue noveno en la Sprint, quedando a un puesto de los puntos.

La misma fue ganada por George Russell (Mercedes Benz), seguido por Lando Norris (McLaren) y Antonelli (Mercedes Benz).

*Minuto a minuto

-18:03: Colapinto largará décimo en la carrera del GP de Canadá

El podio quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), que buscará cerrar un fin de semana perfecto en Canadá.

-17:54: Colapinto se ubica octavo tras su primer intento en la Q3

De todas maneras, el argentino tendrá que mejorar mucho si quiere mantener dicha posición.

-17:47: Empezó la Q3

Se puso en marcha la última sesión clasificatoria del GP de Canadá.



-17:46: Los eliminados en la Q2

11- Nico Hulkenberg (Audi)

12- Liam Lawson (Racing Bulls)

13- Gabriel Bortoleto (Audi)

14- Pierre Gasly (Alpine)

15- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

16- Oliver Bearman (Haas)

-17:42: ¡Colapinto a Q3!

El argentino terminó décimo en la Q2 gracias a su registro de 1:13,857 y se metió en la Q3.

-17:34: Colapinto sale de los puestos de clasificación a Q3

El argentino salió nuevamente a pista y tendrá un último intento.

-17:32: Colapinto se ilusiona con entrar a la Q3

Con ocho minutos de sesión por delante, el argentino está décimo.

-17:26: Empezó la Q2

En unos minutos se conocerá quiénes clasificarán a la Q3.

-17:21. Los eliminados en Q1

17- Esteban Ocon (Haas)

18- Alexander Albon (Wi)

19- Fernando Alonso (Aston Martin)

20- Sergio Pérez (Cadillac)

21-Lance Stroll (Aston Martin)

22- Valtteri Bottas (Cadillac)

-17:06: Gran tiempo para Colapinto en el inicio de la Q1

El argentino está tercero, aunque todavía queda mucho por delante.

-17:00: Empezó la clasificación del GP de Canadá

Se puso en marcha la Q1 con la participación del argentino Franco Colapinto, quien viene de finalizar noveno en la carrera sprint.