Pampas, con dos tries del bahiense Lusarreta, clasificó a semifinales

Anoche comenzó la 12° fecha del Super Rugby Américas en la que Pampas superó a Cobras Brasil Rugby por 59-0 en el Club Atlético de San Isidro y selló su pase a las semifinales del certamen continental.

La franquicia bonaerense llegó a este cotejo con el desafío de revertir la imagen tras tres derrotas consecutivas, la última por la mínima, 39-38, ante Tarucas en Buenos Aires. Los brasileños, por su parte, se presentaban como colistas del torneo tras caer sin atenuantes por 35-12 ante Peñarol en Montevideo.

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El encuentro contó con dos tries del bahiense Francisco Lusarreta, quien arrancó entre los titulares en el puesto de hooker. Más tarde, en la segunda etapa, Lusarreta salió y al mismo tiempo se produjo la entrada de Nahuel Zunini, el otro bahiense en Pampas.

El choque disputado en el CASI marcó, además, el debut en los locales de Joaquín Pascual Viale, segunda línea de Los Pumitas formado en Alumni.

Anoche los puntos de Pampas fueron por tries de Juan Penoucos (2), Alfonso Latorre, Francisco Lusarreta (2), Augusto Cabano Wall, Marcos Camerlinckx, Estanislao Renthel y Santiago Pernas. Las conversiones fueron de Bautista Farisé (5) y Estanislao Renthel (2).

Pampas volverá a competir por la 13.ª fecha del Super Rugby Américas el próximo viernes 29 de mayo cuando, a partir de las 21, reciba a Selknam de Chile con el objetivo de seguir sumando para finalizar en lo más alto del certamen.

Anoche en otro encuentro, Dogos XV derrotó a Peñarol (Uruguay) como visitante por 33 a 31.