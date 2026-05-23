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Quimsa le cortó la racha a Boca en el inicio de las semifinales y Ruesga ganó el duelo bahiense

Los santiagueños se impusieron este mediodía como locales, 88 a 76, por la Liga Nacional.

Branon Robinson fue la figura de los santiagueños. Foto: LN.

Quimsa no sintió el cansancio (jugó su último partido el martes) y empezó derecho la serie semifinal -al mejor de cinco-, al vencer a Boca, 88 a 76, por la Liga Nacional.

Los santiagueños, de esta manera, frenaron el envión xeneize, que estaba invicto en playoffs, con seis triunfos y en el global acumulaba 8 victorias consecutivas (incluyendo las últimas dos de la fase regular).

El estadounidense Brandon Robinson fue la gran figura del encuentro, con 27 puntos y 4 rebotes.

En tanto, Jerome Meyinsse convirtió 12 puntos, bajó 5 rebotes y repartió 3 asistencias, al tiempo que Leonardo Lema también metió 12 tantos (más 8 rebotes) y Diego Figueredo colaboró con 9 puntos, 6 recobres y 7 asistencias.

En bahiense Fausto Ruesga, por su parte, estuvo en cancha 21m59, completando 8 puntos (0-2 en triples, 3-3 en dobles y 2-2 en libres), más 3 rebotes, una asistencia y dos recuperos.

Por la visita, Lucas Faggiano anotó 8 unidades (2-3 en triples y 1-4 en dobles), más 3 asistencias, un recupero y dos rebotes, en 24m03.

El segundo partido será nuevamente el lunes, a las 21.30, en Santiago del Estero.

En Comodoro

Esta noche, desde las 20.05, Gimnasia recibirá a Ferro (con Jano Martínez y Valentín Bettiga), en Comodoro, en el inicio también de las semifinales.

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