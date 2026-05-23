Centro Comunitario Loyola: robaron luminarias recién instaladas en la escuelita de fútbol

El Centro Comunitario Loyola denunció el robo de luminarias recientemente instaladas en las canchas de su escuelita de fútbol, ubicadas en Esmeralda 1251.

Según informaron desde la institución, el hecho fue descubierto este sábado por la mañana, cuando integrantes de la entidad llegaron al predio para disputar partidos correspondientes a la Liga Municipal de Fútbol.

De acuerdo al comunicado difundido por la presidenta del Centro Comunitario Loyola, Mabel Agüero, las luminarias habían sido adquiridas mediante un aporte de 10 millones de pesos otorgado por Fundación River y Fundación Banco Provincia de Buenos Aires, a través de gestiones realizadas por la Secretaría de Deportes del Municipio.

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La obra, que aún no había sido inaugurada oficialmente, debía finalizar este martes. Sin embargo, tras el robo, desde la institución señalaron que existe incertidumbre sobre la continuidad del proyecto.

El valor estimado de los elementos sustraídos asciende a aproximadamente 2 millones de pesos.

"Estas luces no eran simplemente luminarias. Eran el resultado de muchísimo esfuerzo, sacrificio, trabajo voluntario y gestiones realizadas durante mucho tiempo, pensando únicamente en nuestros chicos y chicas", expresaron en el escrito.

La escuelita reúne a alrededor de 100 niños y jóvenes distribuidos en cinco categorías. Desde el Centro Comunitario destacaron que el espacio cumple una función social y de contención para quienes participan de las actividades deportivas.

"Hoy no solo nos robaron luces. Nos golpearon la ilusión, el esfuerzo y el trabajo de toda una comunidad que lucha cada día para darles oportunidades a nuestros chicos", manifestaron.

La denuncia fue radicada en la comisaría Primera. Además, desde la entidad solicitaron colaboración a la comunidad para "cuidar y defender estos lugares que son de todos".