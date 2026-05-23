Cayó un peligroso delincuente: tenía condena firme por un violento asalto con armas

En un operativo de precisión, personal policial de la UIDDI Patagones detuvo ayer a uno de los malvivientes más conocidos y peligrosos de la comarca Viedma-Patagones. Se trata de Héctor Camilo Figueroa, alias “Poroto”, de 55 años, sobre quien pesaba una orden de captura de carácter efectivo dispuesta por la justicia de Bahía Blanca.

La medida fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca (DJBB), luego de que quedara plenamente firme el fallo condenatorio dictado originalmente el 25 de junio de 2018. Figueroa fue hallado coautor penalmente responsable del delito de "robo calificado por el uso de arma", recibiendo una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.

El hecho que motivó la sentencia ocurrió en junio del año 2010 en nuestra ciudad y tuvo como víctima al comerciante Fabián Balut. Según el expediente, dos hombres elegantemente vestidos y sin despertar la más mínima sospecha ingresaron a la concesionaria de autos de Balut, ubicada en la intersección de las calles Beruti y Donado.

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Una vez en el interior, abordaron al propietario. Con fría tranquilidad, uno de los asaltantes le manifestó la frase: “Flaquito, tenemos hambre”, al tiempo que le exhibía un arma de fuego de grueso calibre. Mediante amenazas constantes de muerte, el comerciante fue trasladado a la fuerza hacia el sector de la administración. Allí, bajo la intimidación de que si hablaba "lo limpiaban", procedieron a maniatarlo con su propio cinturón y a proferirle reiteradas agresiones verbales. Los malvivientes lograron alzarse con una importante suma de dinero en efectivo, chequeras, joyas y relojes de valor, dejando a la víctima inmovilizada antes de darse a la fuga.

La resolución del caso demandó minuciosas tareas investigativas por parte de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y Policía Científica de Bahía Blanca. La clave del éxito radicó en el levantamiento de rastros dactilares en la caja fuerte de la concesionaria. El posterior cotejo con las fichas dactiloscópicas de la base de datos arrojó una coincidencia indubitable, identificando a "Poroto" Figueroa como uno de los autores materiales del hecho.

Luego de una extensa saga de apelaciones y recursos judiciales que dilataron el proceso por años, la condena quedó firme, y el delincuente ya fue trasladado a los calabozos de la DDI de Bahía Blanca, donde quedó alojado a disposición inmediata de los magistrados intervinientes.

RECUADRO DE ANTECEDENTES: CONEXIÓN CON EL NARCOTRÁFICO

Héctor Camilo Figueroa cuenta con un frondoso prontuario delictivo interjurisdiccional que trasciende el violento asalto en Bahía. El ahora detenido también posee una condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca por el delito de tráfico de estupefacientes entre las localidades de Viedma y San Carlos de Bariloche.

En el marco de la causa federal, "Poroto" Figueroa fue penalmente condenado junto a una red delictiva integrada por Juan Miguel Barrientos y Lino Ariel Torres (ambos con domicilio en Bariloche), además de los hermanos Eric Ariel y Alexis Abel Sandoval, oriundos de Viedma.

El hecho principal que originó dicha condena federal tuvo lugar el 10 de julio de 2015, cuando Figueroa y Barrientos fueron interceptados por las fuerzas de seguridad mientras transportaban un cargamento de dos kilogramos de marihuana y aproximadamente 300 gramos de cocaína de máxima pureza, el cual tenía como destino final la ciudad turística cordillerana. En dicho fallo, el resto de los implicados que ya poseían antecedentes penales sufrieron condenas de cumplimiento efectivo, determinándose que Torres actuaba bajo la modalidad de "mula" o cómplice secundario.