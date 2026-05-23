Parada de planta en la refinería Bahía Blanca 

En el día de hoy, 23 de mayo de 2026, alrededor de las 12 del mediodía, se iniciaron las maniobras de parada de la unidad de FCC de la Refinería Bahía Blanca.

La misma se lleva a cabo a fin de realizar tareas de mantenimiento, cuya duración aproximada será de 5 días.

Dichas maniobras no implican riesgo alguno para el personal, la población o el medio ambiente.

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"Si bien esperamos no tener inconvenientes durante el proceso de parada, podría producirse aumentos de luminosidad en antorcha e incremento de vapor en el conducto de la unidad. Como es práctica usual en estas circunstancias, tomaremos todas las medidas para minimizar estos efectos", señalaron desde Refinería Bahía Blanca S.A.U.