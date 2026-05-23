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ABSA: los barrios Cenci y Avellaneda sin agua tras una rotura en la red

La empresa solicita a los usuarios que aún dispongan de reservas, priorizar su uso para hidratación, evitando tareas no esenciales.

Foto: archivo La Nueva.

ABSA informó que continúan los trabajos de reparación de una rotura en la red en la esquina de avenida Alem y Felipe Varela. Por esta situación, permanece afectado el suministro de agua en los barrios Cenci y Avellaneda.

A raíz de ello, la empresa solicita a los usuarios que aún dispongan de reservas, priorizar su uso para hidratación, evitando tareas no esenciales hasta la normalización del suministro.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, ABSA cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

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