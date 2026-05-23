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España: no hubo milagro y el Mallorca de Demichelis descendió a segunda división

Su elenco le ganó a Oviedo 3 a 0, pero no le alcanzó.

Mallorca, dirigido por Martín Demichelis, descendió a la segunda división del fútbol español pese a la goleada que obtuvo por 3-0 ante Real Oviedo en Son Moix.

El equipo del técnico argentino necesitaba la victoria de Girona ante Elche pero culminaron 1-1 en el Municipal de Montilivi.

Manu Morlanes, Vedat Muriqi y Pablo Torre convirtieron los goles del equipo de Martín Demichelis, que descendió por el sistema olímpico pese a haber culminado con 42 unidades en la temporada.

Mallorca, Girona y Real Oviedo, que ya estaba descendido, jugarán la próxima temporada en la segunda división del fútbol español.

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