Con un dominio histórico, Sociedad Sportiva se quedó con el tricampeonato de la Unión de Rugby del Sur

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Como no se vio en ediciones anteriores, Sociedad Sportiva cerró este sábado con la obtención del tricampeonato su marcha demoledora en el Oficial Oro de primera división de la Unión de Rugby del Sur.

Las Palomas le pusieron el moño al último partido del certamen -por la décima fecha- con un resultado que estuvo a la altura de lo que fue su paso por la competencia local. Esta vez, goleó a Argentino por 66 a 0 y se quedó con el campeonato 2026.

El Blanco también festejó campeonato en las demás categorías, ya que ganó 78-3 en Preintermedia (llegó a esta fecha en el 2º lugar) y 62-5 en Intermedia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En Primera había llegado a esta jornada con una ventaja de 5 puntos en las posiciones respecto del Chancho, pero en un momento deportivo absolutamente diferente al que mostró allá por la quinta fecha, el 2 de abril pasado, cuando ganó en el Country por 25-3.

También Argentino atraviesa un momento distinto ya que llegó a este partido con dos bajas clave como la de su apertura Ramiro Correa (lesionado) y la del octavo y capitán Francisco Arnaldo, quien se radicó en Estados Unidos. Es probable que aún con ellos, la historia no hubiese cambiado, aunque se trata de dos líderes de juego que le dan otro volumen y despliegue al Chancho.

Hoy en La Carrindanga el dueño de casa ganó con tries de Rafael Larrañaga Astibia (5m. y 47m.), Alan Martínez (16m. y 41m30s), Francisco Cantalejos (21m.), Joaquín Rey Saravia (40m.), Patricio Cantalejos (52m.), Tomás Bermúdez (57m.), Tomás Inchausti (73m.) y Felipe Serrat (82m.).

Las conversiones fueron de Tomás Bermúdez (8).

A la fortaleza y lucidez defensiva Sociedad Sportiva le agregó otras claves habituales en su adn: el juego abierto, la seguridad del pase en el contacto y la vocación recuperar pelotas sueltas, que le dieron más de una chance adelante.

En materia de obtenciones Argentino le dio trabajo en el scrum y de ahí las penalizaciones al Blanco del árbitro Esteban Szelagowski más de una vez, mientras que el line fue otro punto en el que la visita planteó batalla. Salvo un intento inicial de penal de Pedro Selvarolo -algo lejano- que no entró, en adelante Argentino buscó jugar las infracciones aun cuando la diferencia no era tan amplia (26-0 al cabo de la primera parte).

Sin embargo, con pelota en movimiento Sociedad Sportiva fue imparable y, con un final grandilocuente, dejó en claro por qué ganó invicto un nuevo campeonato de la URS (promedió 70,8 puntos en ataque; recibió 34 en 8 fechas) e instaló su nombre en la Copa Challenger Dietrich.

Ganó Universitario

En el otro partido de la décima fecha, Universitario derrotó a El Nacional por 38 a 33 y aseguró el tercer puesto en el Oficial Oro de la URS.

Con este resultado Las Pirañas desplazaron a Santa Rosa RC y se clasificaron al Regional Pampeano B.

Se jugó en la Quinta, donde el árbitro fue Omar Villafañe.

El preliminar de Intermedia lo ganó El Nacional por 19-12, mientras que Universitario (Preintermedia) superó a Universidad Nacional del Sur por 11 a 7.

Interior B y Pampeano

Concluido el Oficial Oro de la URS, para Sociedad Sportiva el próximo paso será retomar contacto con el Torneo del Interior B.

El próximo sábado Las Palomas visitarán a Huirapuca de Tucumán por la segunda fecha. Recordamos que en la primera le ganó a Liceo (Mendoza) en La Carrindanga por 27-24.

La delegación bahiense hará parte de los viajes en avión y parte en colectivo.

Por otra parte, hoy en Mar del Plata hubo definiciones y surgieron los restantes dos clasificados al Regional Pampeano A, que comenzará en dos semanas.

Los Cardos como 5º clasificado y San Ignacio (6º) se suman a Comercial (1º), Mar del Plata Club (2º), Sporting (3º) y Universitario M (4º), más Sociedad Sportiva (1º de Sur) y Argentino (2º).

Cardos superó a Biguá 18-17 de visitante y San Ignacio se impuso en su casa a Los 50 (Tandil) por 41-18.

Si bien el fixture oficial se confirmará la próxima semana, los casilleros de la máxima categoría se llenaron. Por lo tanto, en la primera fecha del TRP A jugarán Sociedad Sportiva-Los Cardos, Comercial-Argentino, Mar del Plata Club-San Ignacio y Sporting-Universitario M.

Neuquén RC finalista

Este sábado se disputó una de las semifinales del Regional Patagónico, que arrojó como ganador a Neuquén RC.

El XV azul le ganó a Marabunta de Cipolletti por 55 a 17 (33-3), en partido arbitrado por Rodrigo Lofvall (Alto Valle).

La otra semifinal la disputarán este domingo Bigornia y Chenque, a las 15 en Rawson, con Santos Del Brío (Alto Valle) como árbitro

Neuquén RC será el rival de Sociedad Sportiva en la final del Regional Norpatagónico.