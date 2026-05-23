Quedó grabado por las cámaras de seguridad y lo condenaron

Una pena de tres años de prisión recibió un sujeto que el mes pasado robó una moto en la zona céntrica y pudo ser detenido gracias al aporte de las cámaras del Centro Único de Monitoreo.

El fallo, resuelto en un debate abreviado por el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Hugo Adrián De Rosa, recayó en Gonzalo Gabriel Pereyra (23), quien fue hallado culpable de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública.

A fines de 2022 el sujeto había sido sentenciado en otra causa, por lo que el magistrado determinó una pena única de cuatro años.

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Quedó probado que el pasado 4 de abril, alrededor de las 22, Pereyra sustrajo un vehículo marca Zanella 110cc. que se encontraba estacionado en Moreno y Vieytes.

Para llevar adelante el robo “ejerció fuerza sobre la pechera del rodado y dañó los puntos de anclaje para acceder a los cables de arranque, los que finalmente peló para darle arranque”.

También violentó la traba del asiento y arrancó el guardabarros trasero y la patente.

El operativo que derivó en el arresto del sospechoso fue llevado adelante por efectivos de la Policía Local, quienes fueron advertidos por un operador del CeUM acerca de la presencia de una persona que estaba manipulando una moto estacionada en el sector del Instituto Avanza.

Señalaron que el sujeto se retiró llevando el vehículo a tiro y por calle Vieytes en sentido ascendente.

Mencionaron que posteriormente logró ponerla en marcha y los operadores fueron informando a los policías el camino realizado por el sospechoso hasta una vivienda de Río Atuel al 500, donde intentó ocultarse.

Los efectivos ingresaron al domicilio y redujeron al imputado en el patio, donde intentó resistirse al operativo y arrojó golpes a los uniformados.

“Adquieren especial relevancia las imágenes captadas por las cámaras del CEUM, de cuyo análisis surge que el imputado fue observado recorriendo la zona, manipulando puertas de vehículos estacionados y posteriormente apoderándose de la motocicleta sustraída, la cual primero llevó a tiro y luego logró poner en marcha para darse a la fuga”, señaló el juez en el fallo.

En la causa también declararon los policías que llevaron adelante el arresto y el dueño del rodado sustraído.