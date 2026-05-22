Disminuyeron 92,8% los casos de abigeato en Villarino en los últimos años

Entre 2023 y los primeros cinco meses de 2026, en el distrito de Villarino se dio una reducción sostenida y significativa de los casos de abigeato, con una caída que alcanza casi el 93%.

De acuerdo con un informe presentado desde el área de Seguridad de la comuna, estos resultados representan un claro logro para la política de seguridad rural que se viene implementando desde hace algunos años, lo que se traduce en una caída de los casos de robo de animales.

Según los números oficiales, durante 2023 se habían registrado 28 animales sustraídos, número que descendió a 14 en 2024 y a 6 en 2025. En los primeros cinco meses de 2026, apenas se contabilizaron dos animales robados.

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"Esta evolución implica una caída de 26 animales respecto del año base 2023, lo que se traduce en una disminución del 92,8%. Estos números reflejan el impacto positivo de las políticas de prevención, control territorial e investigación que la comuna de Villarino ha llevado adelante de manera articulada con la Policía Rural y la Fiscalía de Delitos Rurales", se explicó desde la comuna.

El informe también señala que, en un contexto económico nacional con dificultades estructurales, presión inflacionaria y aumento de los costos de producción, la baja del abigeato ha generado un ahorro económico estimado en 52.000.000 de pesos, considerando un valor promedio de $ 2.000.000 por animal.

"Este recurso permanece en manos de los productores locales, evitando pérdidas que en otros momentos afectaban gravemente la estabilidad del sector ganadero", se aclaró.

Desde la comuna se indicó que, además del impacto económico, la reducción del delito rural contribuyó a fortalecer la previsibilidad de la producción, a disminuir la incertidumbre entre los productores y a consolidar un entorno más seguro para el desarrollo de las tareas agropecuarias en Villarino.

"Estos resultados no responden a factores aislados o circunstanciales, sino a una estrategia planificada y sostenida en el tiempo, que incluyó avances judiciales relevantes, como condenas firmes contra personas históricamente vinculadas con hechos de abigeato en la zona de Villarino, lo que permitió debilitar estructuras delictivas consolidadas", se recordó.

En ese sentido, se destacó que estos resultados permiten mayor estabilidad para producir, más tranquilidad para trabajar en el campo y protección para las familias rurales.

"Estos resultados no responden a factores casuales o aislados, sino a un esquema planificado de persecución penal e investigación que ha dado frutos concretos también en el ámbito judicial —se explicó desde la comuna—. En paralelo al despliegue en el terreno, el trabajo conjunto con los órganos de justicia permitió alcanzar avances significativos en las causas vinculadas al delito rural, logrando dictar condenas firmes contra individuos históricamente asociados a estos ilícitos en la zona".

Así, se agregó, al desarticular y debilitar estas estructuras delictivas consolidadas, no solo se interrumpió el circuito del abigeato a corto plazo, sino que se sentaron las bases para un fortalecimiento concreto, profundo y duradero de la seguridad y la producción agropecuaria en todo el distrito.