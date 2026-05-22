En Carmen de Patagones se homenajeó a la tripulación del guardacostas “Río Iguazú” por su actuación en Malvinas

Un acto conmemorativo en homenaje a los efectivos que participaron en la Guerra de Malvinas, con especial reconocimiento a la tripulación del guardacostas GC-83 Río Iguazú, llevó a cabo esta mañana, en Carmen de Patagones, la Prefectura Naval Argentina llevó adelante

La ceremonia se desarrolló en el sector donde se encuentra el monumento dedicado a la embarcación, sobre el boulevard Juan de la Piedra, y fue presidida por el director de Región Sur a cargo, Prefecto Mayor Carlos Damián Apablaza, junto a autoridades municipales y representantes locales.

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Durante el acto se recordó el accionar de las unidades GC-82 “Islas Malvinas” y GC-83 “Río Iguazú”, que en 1982 lograron arribar a Puerto Argentino tras atravesar el bloqueo naval británico, cumpliendo tareas de patrullaje, apoyo logístico y reconocimiento en el teatro de operaciones del Atlántico Sur.

El momento central de la conmemoración estuvo dedicado al combate del 22 de mayo de 1982, cuando el GC-83 fue atacado por aeronaves Sea Harrier británicas.

En ese enfrentamiento murió el Cabo 2º Julio Omar Benítez mientras defendía su puesto de artillería, y se destacó la acción del Cabo 2º José Raúl Ibáñez, quien continuó el combate y logró derribar una aeronave enemiga.

Las autoridades presentes remarcaron el valor y el compromiso de la tripulación, así como la importancia de mantener viva la memoria de los caídos y veteranos de la guerra, en un acto que concluyó con un reconocimiento general a los integrantes de la Prefectura Naval que participaron del conflicto bélico. (Agencia Patagones).