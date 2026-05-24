Hora, TV y formaciones: River y Belgrano se enfrentan en la gran final del Torneo Apertura

River y Belgrano se enfrentan esta tarde en la gran final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol para definir al nuevo campeón del fútbol argentino.

El encuentro, que está programado para las 15:30, se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba, que cuenta con capacidad para 57 mil espectadores y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Leandro Rey Hilfer.

En caso de igualdad en los 90 minutos, se disputará un alargue y de persistir la paridad el campeón se definirá por penales.

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*La previa

River llega a este encuentro luego del gran triunfo por 1-0 que consiguió ante Rosario Central en las semifinales gracias al gol de penal del delantero Facundo Colidio.

Sin embargo, dicho enfrentamiento dejó secuelas en el "Millonario" debido a las lesiones que sufrieron el lateral derecho Gonzalo Montiel, el mediocampista Aníbal Moreno y el delantero Sebastián Driussi. De esta manera, sus respectivos reemplazantes serán Fabrizio Bustos, el joven Lucas Silva y Joaquín Freitas.

Previamente, en las primeras rondas de los playoffs, River dejó en el camino con mucho sufrimiento a San Lorenzo por penales, mientras que en los cuartos de final derrotó sin problemas a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0.

En caso de quedarse con el triunfo, River, que es dirigido por Eduardo Coudet, obtendrá su trigésimo noveno título de Primera División.

Belgrano, por su parte, llega como la gran sorpresa a esta final, ya que si bien tiene un gran plantel, muy pocos se imaginaban que se metería en esta instancia.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski habían finalizado quintos en la Zona B, mientras que en los playoffs vencieron a Talleres en el "Clásico de Córdoba" y en los cuartos de final le ganaron sin inconvenientes como locales a Unión de Santa Fe.

El gran golpe lo dieron en las semifinales, donde eliminaron con muchísimo sufrimiento a Argentinos Juniors en un encuentro donde lograron la igualdad en el último minuto, mientras que en los penales estuvieron a solo una ejecución de quedar eliminados y finalmente lograron dar vuelta la historia.

El "Pirata Cordobés", que fue protagonista en el episodio más oscuro de River ya que lo mandó a la B Nacional en el 2011, irá por su primer título de Primera División.

*Probables formaciones

-River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

-Belgrano (Cba.): Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricadro Zielinski.

-Estadio: Mario Alberto Kempes

-Árbitro: Yael Falcón Pérez

-VAR: Leandro Rey Hilfer

-Hora: 15:30.

-TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium