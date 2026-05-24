Otra vez desalojaron el after de Manuel Molina: encontraron 117 personas y una debió ser asistida

Personal policial y agentes de Fiscalización Municipal volvieron a desalojar este sábado por la mañana un after que funcionaba en una vivienda de Manuel Molina y Pampa Central, vinculada a Walter Tartuferi.

Según la información a la que accedió este medio, alrededor de las 9.10 se realizó el acta de constatación en el lugar, mientras en el inmueble se encontraban unas 117 personas.

El procedimiento terminó con una nueva clausura de la vivienda, que ya había sido escenario de operativos similares en otras oportunidades.

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Además de efectivos policiales y personal municipal, debió concurrir una ambulancia debido a que una persona quedó inconsciente en la vereda, aunque no trascendieron detalles sobre su estado de salud.

El episodio se suma a antecedentes recientes registrados en el mismo sector por fiestas y encuentros no habilitados.