Fiesta Patria y La Noche del Centro: "Ha tenido mucho éxito", dijeron desde la Cámara de Comercio

Este sábado hubo mucho movimiento en el centro de la ciudad, con propuestas artísticas y comerciales, en el marco de los festejos por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo.

La actividades culturales tuvieron como epicentro la Plaza Rivadavia, el palacio municipal y locales céntricos.

"¡Bahía se llenó de Patria! Con propuestas artísticas y culturales bien nuestras, comercios llenos de celeste blanco y promociones, nuestras feria de artesanos, entretenimientos para toda la familia y la banda y el chocolate del Ejército Argentino, vivimos una verdadera fiesta", aseguró -en su cuenta de X- el intendente, Federico Susbielles.

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En tanto, también se llevó adelante una nueva edición de La Noche del Centro. "Fue muy lindo ver a la gente de nuevo en el centro. Ha sido muy bueno y tuvo éxito, tal como ocurrió en Villa Mitre el sábado anterior", destacó Armando Arrarás, integrante de la Cámara de Comercio.

"Es un pasito más en esto de tratar de colocar al centro en el lugar que estaba, un paseo para la familia. Ojalá que se repita en el año, porque genera un pequeño aire para el comercio local", concluyó Arrarás.