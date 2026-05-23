El pronóstico: cómo estará el tiempo este domingo en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este domingo 24 de mayo una jornada fría pero estable en Bahía Blanca, con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 15.

Durante la mañana, el tiempo se presentará frío y mayormente soleado, tornándose fresco con el correr de las horas. El viento soplará del sector norte con intensidad moderada y ráfagas regulares, mientras que la visibilidad será buena.

Por la tarde se espera un escenario fresco y con nubosidad variable. El viento continuará del sector norte, también con intensidad moderada y ráfagas regulares. Además, el índice de radiación ultravioleta se mantendrá en niveles normales y la visibilidad seguirá siendo buena.

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En tanto, hacia la noche el panorama será frío y con cielo parcialmente nublado. Para la medianoche se estima una temperatura cercana a los 11 grados centígrados.