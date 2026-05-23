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¡Lucio Redivo en llamas! El tirador clavó 48 puntos y Cividale empató la serie semifinal

Su equipo le ganó a Rimini, 85 a 69.

Imparable estuvo el bahiense.

El bahiense Lucio Redivo convirtió 48 puntos (36 en el complemento), en la victoria de Cividale ante Rimini, 85 a 69, por las semifinales de la A2 italiana, cuya serie está 1-1, tras perder el primero, 84 a 69.

El tirador surgido de Pacífico totalizó 6-9 en triples, 10-18 en dobles y 10-11 en libres, más 2 asistencias y 3 rebotes, en 33 minutos.

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Esta cifra individual se mete entre las más importantes de los jugadores extranjeros, siendo Redivo el cuarto de la historia.

El máximo de todos los tiempos es Carlton Myers, con 87 puntos para Rimini, ante Udene, en 1997.

De todos modos, Lucio quedó en lo más alto de la competencia, contabilizando únicamente los playoffs.

El resumen del partido:

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