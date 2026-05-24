El parque de Mayo por usucapión

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 84 años, en mayo de 1952, la municipalidad inició los trámites para lograr el dominio de gran parte de las tierras del barrio Adornado para sumarlas al parque de Mayo.

Inaugurado en diciembre de 1906, el barrio Adornado fue un ambicioso proyecto inmobiliario impulsado por particulares para trazar un barrio parque en el sector delimitado por calles Córdoba y Florida, entre la avenida Alem y el arroyo Napostá.

En el centro del barrio, los propietarios donaron una importante fracción de terreno al municipio para que funcione allí un parque Municipal, a cambio del cual la comuna tomó a cargo la apertura de calles, la nivelación general del terreno y otras obras adicionales.

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Lo cierto es que el barrio Adornado no llegó nunca a consolidarse, salvo por un par de chalets y la venta de una cantidad importante de terrenos en diversos remates.

En ese contexto, la municipalidad fue sumando en el tiempo distintos terrenos para anexar al parque, adquiriendo algunos, expropiando otros y obtenidos por donación. Fue en ese marco que en 1952 intentó poner en orden los papeles y obtener la documentación dando cuenta de su calidad de propietario.

Para eso utilizó la figura de la usucapión, un mecanismo legal que permite convertirse en propietario de un bien tras haberlo poseído durante un tiempo determinado bajo ciertas condiciones. “Lo hemos ocupado en forma pacífica y continuada, integrando dicho paseo”, alegó el municipio.

Más allá de este intento de legalizar la situación, el parque estuvo por décadas envuelto en conflictos legales por los muchos propietarios de tierra que se negaban a venderlas o cederlas. Por eso en 1973 la comuna declaró a todos los terrenos “sujetos a expropiación”, lo cual fue realizando poco a poco, de acuerdo a los recursos disponibles hasta consolidar el paseo como tal.