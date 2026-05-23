Chascomús: arrestaron al hombre que golpeó al menor de 15 años que murió tras un siniestro vial

La Policía arrestó a Leonardo Marzzellino, el hombre de 50 años acusado de haber golpeado a Kevin Martínez. Se trata del joven de 15 años que se encontraba en una camilla luego de un siniestro vial ocurrido el pasado 12 de mayo y perdió la vida tras el hecho.

La autopsia reveló que el menor falleció por múltiples fracturas de cráneo compatibles con un impacto de gran intensidad.

La causa fue recaratulada como “homicidio en grado de tentativa con dolo eventual”, por el hecho ocurrido en la localidad bonaerense de Chascomús, tras el impacto vehicular que protagonizaron el adolescente y el acusado.

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Marzzellino quedó aprehendido durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada sobre la calle Jacarandá al 67, donde además se secuestraron un teléfono celular y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante la supuesta golpiza.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por Jonatan Bianchi, tío de Kevin, donde sostuvo que el menor viajaba como acompañante en una moto conducida por Sebastián Mansilla, de 17 años, lo que desencadenó en el siniestro vial en la intersección de Jacarandá y Julián Quintana.

Martínez murió al día siguiente en un centro asistencial de la Ciudad de Buenos Aires. (NA)