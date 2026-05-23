Gimnasia (CR) se adelantó en la semi frente a Ferro, que perdió por lesión a Lezcano

Gimnasia (Comodoro) derrotó esta noche a Ferro, como local, por 81 a 77, en el primer partido de la serie semifinal de la Liga Nacional.

Los cuartos fueron 23-14, 41-35 y 59-55.

Cuando transcurrían apenas 2m45, los de Caballito perdieron a Emiliano Lezcano, quien penetró y tras convertir, cuando cayó pisó a un camarógrafo ubicado debajo del cesto y se lesionó la pierna derecha.

En Ferro, el bahiense Jano Martínez anotó 10 puntos (1-4 en triples, 2-6 en dobles y 3-3 en libres), más 2 asistencias, 2 rebotes y 2 recuperos, en 20m51

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En tanto, el pringlense Valentín Bettiga terminó con 6 puntos y 3 recobres.

El trámite, si bien mantuvo arriba al local, que llegó a sacar 11 de luz, fue de final cerrado.

A falta de 4m40 Bryan Carabalí metió un tapón fenomenal que evitó que Ferro pasara al frente.

Dos robos clave en primera línea y una pérdida ofensiva de Ferro estiraron el margen local a seis (73-67) a falta de 2m34.

A este momento de lucidez se sumó el juvenil Martiniano Dato que atacó el canasto y estiró la ventaja a 6 (75-69).

Ferro recortó (75-71) tras pérdida del local, y apareció el chileno Carrasco para capitalizar una falta en dos libres.

A 10 segundos del cierre, nuevamente Carrasco fue a la línea y anotó y tras otro doble visitante, nuevamente el base anotó dos libres, que puso el 81-75, resultado que Ferro maquilló con una conversión que no cambió nada.

El segundo partido de la serie -al mejor de cinco- irá nuevamente en el Socios Fundadores, el lunes, a las 20.30.