Rosario demostró que aún está "verde" para asaltar la vanguardia

En un partido chato, con mucha pelota por el aire y escasas ideas, Pacífico y Rosario empataron 0 a 0 en calle Terrada, resultado que le cayó mejor al local que al visitante, ya que los de la casaca francesa desperdiciaron la cancha de quedar en lo más alto de la tabla en el Apertura del Promocional.

El conjunto de Marcelo Katz tuvo más la pelota --sobre todo en el segundo tiempo-- pero generó poco y nada, mientras que el Verde sin tanta tenencia se las ingenió para hilvanar alguna chance clara más que su rival.

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Si bien el de la casaca francesa trató de imponer condiciones de entrada, el local entendió mejor el partido. Se impuso en las divididas y, cuando pudo, se animó. Guerra tuvo un par de chances muy claras. En la primera, su derechazo salió apenas ancho y en la segunda ocasión encontró una gran respuesta de Riffo.

Rosario no pudo sumar pases, quedaron aislados Ovando y Grippaudo y encima se lesionó Mendoza.

Mastrandrea prácticamente fue un espectador de lujo en el primer tiempo, bien respaldado por la línea de tres centrales que paró "Pato" Mángano.

En el complemento, el visitante salió de su letargo, pero fue Leandro Andrés Martínez el que tuvo el primero con un cabezazo ancho tras un gran centro de Román Jara.

Tras una salida en falso de Mastrandrea en un tiro de esquina, Aranda no pudo acertar el arco.

Promediando el complemento, Miqueas Vázquez --el mejor de los de cancha-- remató mordido y por poco no pudo sentenciar Martínez ahogado por Riffo.

La recta final encontró a un Rosario buscando más por arriba que por abajo y la presencia de Trotta hizo retroceder al local.

Y en la más clara para la visita --en el sexto minuto de descuento que dio Lucas González, de flojo cometido-- Trotta habilitó a Durán y el 8 encontró una gran respuesta de Mastrandrea.

No hubo tiempo para más y el de la casaca francesa se fue masticando bronca.

La síntesis

PACÍFICO BB 0

Mastrandrea 6

Sarmiento 6

Nomdedeu 6

Rosa 6

E. Rodríguez 6

Jara 6

Orrego 5

M. VAZQUEZ (c) 7

Montenegro 5

L. Martínez 5

Guerra 6

DT: P. Mángano

ROSARIO 0

Riffo 7

Ñancuchea 5

Aranda 5

Oviedo 6

Segovia 6

Ovando 4

Gregorachuk (c) 6

Durán 5

E. Katz 5

Grippaudo 5

Mendoza x

DT: M. Katz

PT. No hubo goles.

ST. No hubo goles.

CAMBIOS. 72m. Muzi por Guerra y E. Rossi por Orrego, en Pacífico; 12m. Garay (5) por Mendoza, 68m. Otero y Palavecino por Ovando y Katz y 80m. Trotta por Grippaudo, en Rosario.

ARBITRO. Lucas González (4).

CANCHA. Pacífico (mala).