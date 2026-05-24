Dos nuevas plantas industriales que darán que hablar y un nuevo gran complejo lejos del centro

--Hola, Juan, ¿cómo va todo? Supongo que ya te estarás preparando para festejar un nuevo título frente al poderoso Belgrano.

--Hola, José Luis. Cómo viniste hoy, ¿eh? Yo, en tu lugar, me preocuparía mejor por no quedar eliminado de la Copa y caer a la Sudamericana.

--No te preocupes, hoy ustedes dan la vuelta y nosotros pasamos a octavos. Pero empecemos bien la charla y pidamos los primeros cortados.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

--Dale, pero bien calentitos. Me parece que Tito, como sabe que Bahía está a punto de quedar excluida de la categoría Zona Fría en las facturas de gas, ya empezó a retacear calefacción.

--Mmm… sí, tenés razón. Y como dijo el intendente estamos ante una medida arbitraria e injustificada para una ciudad que tiene temperaturas similares a las de la Patagonia Norte y el doble de consumo promedio a la media nacional.

--Sin dudas, fijate que generaría aumentos de hasta el 50 por ciento en las boletas de gas que pagamos los bahienses.

--Bueno, ¿arrancamos con algo lindo? Hoy es domingo como para sumergirnos con temas bajón.

--Me parece bien. Esto te va a gustar porque tiene que ver con un tema que venimos hablando hace mucho tiempo: la construcción de grandes complejos lejos del centro, mucho de los cuales son para comercios, pero otros también ofrecen oficinas y unidades habitacionales.

--Dale, te sigo.

--Se viene un gran complejo de cinco torres de entre cinco y seis pisos, con oficinas, departamentos y locales comerciales en la planta baja.

--Epa, es algo groso, ¿no?

--Así parece. En poco tiempo más lo va a anunciar oficialmente una muy conocida desarrolladora local, pero, por lo que pude ver, realmente promete.

--Oka, pero tirá detalles. Hasta ahora no dijiste mucho que digamos.

--Tenés razón. Estará ubicado sobre avenida Alem, justo antes del inicio de la exruta 33, hoy avenida José Hernández. Es decir, camino a Bosque Alto.

--Mirá, no lo tenía. Me imagino que, por la magnitud de la obra, van a necesitar varios lotes…

--Sí, claro. De hecho van a utilizar una de las pocas grandes fracciones de tierra disponibles en Alem. Pensá que todo el complejo, con un gran espacio verde sobre la avenida, se extenderá entre las calles De Angelis, República Siria, El Ceibo y, obviamente, Alem. Ah, y me olvidaba, lo anuncian diciendo que se trata de un proyecto que va a cambiar la forma en que una persona o familia piensa su próximo hogar.

--Mmm... ¿Tendrá amenities? Me refiero a comodidades, servicios o espacios comunes que ofrece un edificio para mejorar la calidad de vida de sus residentes sin salir de casa.

--Justo me pregunté lo mismo, José Luis, pero te diría que esperemos la info oficial. Ya habrá tiempo para dar más detalles. De todas formas, me pareció importante traerte este proyecto por todo lo que venimos hablando.

--Ah, sí, claro. Si te referís al avance de los minicentros vecinales, lejos del centro, ni hablar: semana por medio comentamos un nuevo proyecto.

--Sí, y a todo eso sumale las ferias que se hacen en los distintos barrios, algo que también está creciendo. Por ejemplo, este domingo tenés una en bulevar Estrada 1790, de 12 a 18.

--Si no me equivoco eso es por la zona de Villa Rosas.

--Correcto. Habrá expo de autos y de motos, bandas musicales en vivo, peñas folklóricas, artesanos y feriantes, comidas, etc. Y fíjate que mañana habrá algo similar en Villa Harding Green, con una feria de emprendedores que ya lleva más de 10 años, y el 7 de junio otras en los barrios de Taxistas y Rosendo López– San Francisco.

--No te olvides del 14 y 15 de junio en Villa Mitre.

--Por supuesto, ni de las clásicas que funcionan en los parques de Mayo e Independencia y en el Puerto, más la de Pato, cerca de la terminal de ómnibus, por mencionar sólo algunas. Ah, desde ya te digo que ayer estuvo muy bien la que se hizo en el centro, con la plaza Rivadavia como eje, y con una temática vinculada al 25 de Mayo.

--Eso contribuye a que haya movimiento.

--Por supuesto, y a festejar como corresponde en estos días patrios. Bueno, si querés tengo algo de info sobre movimientos comerciales en el centro.

--¿A ver?

--Por ejemplo, una muy conocida tienda de comidas ubicada en calle Alvarado, casi Rodríguez, a mano derecha, agranda su local de atención. Lo interesante incluso es que es un negocio que vende comida al peso y no hay muchos con esa modalidad en la ciudad.

--Recuerdo que durante la pandemia esa empresa se reinventó y trabajó mucho con los hospitales porque hacían las viandas y las llevaban para el personal y pacientes.

--Si no pienso mal el lugar es donde históricamente estuvo Medori.

--Claro, la fiambrería. Pero déjame que tengo más novedades.

--Perdón, avanti.

--En Donado y Darregueira una clásica empresa dedicada a la venta de pollos y derivados inaugura el 1 de junio su sexta sucursal y, en un mes, la séptima en el barrio Patagonia.

--Che, me quedé pensando ¿Este domingo no te pasó nada el Colo del Noroeste?

--Hace rato que no lo veo, entrena mucho para compensar su gran ingesta de pastas, pero intercambiamos mensajes por whatsapp y algo me tiró.

--Ja, ja, contá.

--No sé por qué te reís, je, je. Fijate que, según me dijo, en calle Entre Ríos, en los primeros números comenzaron a construir un gimnasio con muy buenos servicios. Parece ser que lo está levantando una empresa que quiere dejar todo a “escuadra”, y que se trata del emprendimiento de un atleta olímpico y de su hermana.

--Mirá, buen dato.

--Sí, y también me dijo que los hermanos Adad, que empezaron fabricando tres empanadas, se expanden y abren una nueva sucursal en Mar del Plata, en Av. Constitución al 6000.

--Felicitaciones, pero ahora que me acuerdo, yo también tengo novedades. El otro día Paco me comentó que en calle Tucumán, frente al canal, donde estuvo hace poco una verdulería, abre una sucursal de una pollería muy conocida.

--Me llegó el mismo dato. ¿Una que estuvo hasta hace poco en el Mercado Municipal?

--Mmm... veo que no estás para nada loco, ja, ja. ¿Pido otro par de cortados y seguimos?

--Dale. Si querés seguimos por temas avícolas y te tiro una novedad más que importante.

--Claro, metele nomás.

--Bueno, el tema es así. Nuestro amigo Ricky no sólo se dedica al golf, sino que le sigue metiendo duro a su granja, la cual ya es una verdadera industria. Y a tal punto sigue a full que está instalando una planta de fertilizante orgánico, la cual va a consumir casi lo mismo que la planta de balanceado, unos 180 kva.

--Entendí, kilovoltamperios. Seguí.

--Como te decía, trajo una planta de Holanda que hace el secado del guano y un peletizado de ese guano, el cual se puede utilizar como fertilizante orgánico para uso intensivo en frutales, olivos y verduras, y también a nivel doméstico.

--Mmm... seguro que. junto a nuestro otro amigo, "el abanderado", va a intentar exportarlo.

--Pienso lo mismo, sobre todo porque se va a producir sanitizado.

--¡Qué buen proyecto! Felicitaciones para Ricky y para todos los empresarios locales que, como él, siguen poniendo el hombro y siguen invirtiendo.

--Te iba a decir lo mismo porque es así, y ya que estamos dejame comentarte otro proyecto industrial bahiense que me parece superinteresante.

--Por supuesto. Siempre es bueno compartir buenas noticias. Así que adelante, Juancho.

--Esta novedad tiene que ver con Ecoambiental, empresa que va a estar inaugurando en breve la primera planta en el país de termoquímica, un proyecto destinado a cerrar el ciclo de vida y transformar distintos materiales como plástico, cubiertas fuera de uso, aspas de molino eólico y una serie de productos más que con el paso del tiempo irán procesando.

--Ok, pero vamos por partes. ¿Qué quiere decir el cierre de ciclo de vida?

--Que el producto deja de existir y se lo transforma en una materia prima. Esa planta funciona a través de un sistema termoquímico, no genera humo, no genera ningún tipo contaminación, por eso está metida en una nave cerrada de la empresa, en el Parque Industrial.

--Bueno, pero dame más detalles porque sigo sin entender demasiado. ¿No contamina?

--No. Para darte un ejemplo, se ingresan las cubiertas usadas, los neumáticos, y mediante el proceso que se les aplica genera tres materias primas. Una es el acero, que lo deja sin ningún tipo de rezago de caucho. Ese acero puede ir directamente a los hornos de fundición, el negro de humo, que tiene varias funciones, puede ir a la fábrica de cubierta para volver a hacer caucho nuevamente, o puede usarse como un combustible, como carbonilla para las canteras de cemento.

--O para hacer asfalto.

--Exacto, José Luis, ¿ves que estás en tema? Y luego está el producto final, que es el más importante de todo: es el aceite de pirólisis, compuesto por un porcentaje muy alto de gasolina (40-50%), un 40% de naftas y un 6%, un 3% de un aceite pesado, tipo full, digamos.

--Tremendo. ¿Y tenés alguna fecha?

--Las primeras pruebas las van a hacer en 10, 15 días. Esta va a ser la primera planta del país y luego inaugurarán otra en Neuquén. Para la empresa liderada por Ricardo Pirola, Fabián Zoppi y Norberto Arens, es un avance importantísimo y una apuesta muy grande y para el medio ambiente.

--Impresionante.

--No tengas dudas, en menos de 12 horas, con esta planta importada de China les cierran el ciclo vida a todos esos productos que ya te comenté y los transforman en una materia prima.

--Bien, ya sé que el viernes Compañía Mega inaugura una gran inversión en Bahía y que se espera una visita top, pero sigamos con las pequeñas y medianas empresas.

--Dale. Dos cositas más: una es que en la Unión Industrial me dijeron que anduvo muy bien AHK On Tour Bahía Blanca, un espacio pensado para acercar oportunidades, generar vínculos y fortalecer la conexión entre Alemania y el entramado productivo de nuestra región. Y la otra es que el jueves 11 de junio la Corpo organiza una ronda de negocios en la FISA. Se llama 50 empresas. 1 día. Infinitas oportunidades.

--Bueno, te cambio de tema. ¿Tenés algo de info sobre el precio de la carne?

--Estuve hablando con Silvio y me comentó que las ventas, tras el pico de caída registrado en marzo pasado, comenzaron a experimentar una pequeña recuperación, del 10%, sobre todo a medida que los precios comenzaron a bajar un poco. Si la cosa se mantiene y los comercios siguen tirando ofertas para acercar a la gente, la merma de ventas en este rubro no se notará tanto como en otros.

--Buen tema, seguí con esto.

--No sé qué más querés que te diga. También me crucé con un supermercadista local, uno que hace “banco”, y me dijo que de abril a abril, interanual, los productos que recibe aumentaron el 22 por ciento.

--Bueno, pero el índice de inflación interanual fue del 38 por ciento, según el INDEC.

--Por eso, el problema son los gastos extras: energía eléctrica, combustibles, que fueron mucho mayores y los supermercadistas deben subir los productos no un 22 por ciento, sino casi al valor inflacionario, pero no pueden llevarlo al valor de la inflación. ¿Sabés por qué?

--Ni idea.

--Sencillo. Si aumentan los precios de acuerdo a la inflación no venden. Me dijo que hay mucha competencia y mucha necesidad, por eso no aumentan lo que deberían. Interesante, ¿no?

--¡Qué te parece! Che, Juan, un rubro que viene creciendo es el de las panaderías, ¿no?

--Hay de todo. A algunos les va muy bien y a otros no tanto. Pero es un trabajo muy sacrificado. ¿Por qué me lo preguntás?

--Porque en Rondeau al 200 acaba de abrir una. Se trata de una panadería que ya tiene otros locales en Holdich 18 y Rodríguez al 200. ¿Tenés alguna otra apertura?

--Sí. Tengo el caso de otro comercio céntrico que apuesta a los barrios. Me refiero a un negocio de tecnología y pequeños artículos tecnológicos de la Galería Visión 2000 que días atrás inauguró una sucursal en Teniente Farías al 800.

--Mal lugar no eligieron, justo frente al Colegio Pompeya.

--Sin duda. Y otros de los que eligieron bien son los trabajadores rurales y estibadores. El otro día estuvieron de festejo.

--¿Qué pasó?

--El jueves, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, el sindicato que representa a los trabajadores rurales en Argentina: peones de campo, cosecheros, tractoristas, estibadores rurales, etc, inauguró su sede propia en Brown 955.

--Claro, el gremio que históricamente condujo Gerónimo “Momo” Venegas y que ahora es encabezado por José Voytenco.

--Exacto. Además del corte de cintas, afiliados y dirigentes evidenciaron el clima de fiesta que se vivió y, como no podía se de otra forma, cantaron la marcha peronista frente a las instalaciones. Como perlita te comento que el intendente Federico Susbielles la entonó muy bien, al igual que otros dirigentes presentes, por ejemplo Gabriel Godoy.

--¿Algo más del evento?

--No te voy a contar todo, pero otro dato de color es que distinguieron al Rafa Prátula, el reconocido jinete de doma y jineteada nacido Pringles, muy vinculado al circuito tradicionalista y a festivales como el de Jesús María.

--Veo que hasta de jineteadas sabés. ¿Acaso sos discípulo de nuestro querido Néstor Ángel Barbieri?

--Nooo, sabés bien que no tengo ni para empezar. Pero tuve la suerte de ver algunas. ¿Vamos levantando campamento?

--Dale, sí, mejor. Si seguimos hablando, capaz me entero que también sos crítico de ballet.

--Ja, ja. A las danzas fol-klóricas me animo. Bueno, chau, José Luis, me voy porque en Sauce Grande me espera Ariel con el concurso de asadores.

--¡Uh! Otro que no se pierde una. Chau, Juan, buen domingo y un muy feliz Día de la Patria mañana.