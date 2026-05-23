Un auto se incendió y las pérdidas fueron totales

El incendio de un auto provocó pérdidas totales en el mismo. Ocurrió en la mañana de este sábado en el sector de calle Pueyrredón al 1.100, de Punta Alta.

Según indicó el medio El Rosalenio, se trata de un vehículo Renault 12 Break color naranja, que -al momento del siniestro- estaba estacionado en la vía pública.

En tanto, se conoció que el rodado se encontraba parado en ese lugar desde hace bastante tiempo. Se investigan las causas que originaron el foco ígneo.

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Para poder controlar el siniestro, trabajaron Bomberos Voluntarios y personal policial.