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Punta Alta.

Realizaron obras en Villa del Mar para reforzar drenajes tras el temporal

Se trabajó en la reconstrucción y mejora del tajamar, y en la ejecución de un nuevo sistema de entubado.

El Municipio de Coronel Rosales informó que se llevaron a cabo trabajos en Villa del Mar, luego del temporal y del operativo preventivo desplegado durante la emergencia, para reparar daños y fortalecer la infraestructura de drenaje frente a futuros eventos meteorológicos.

Las intervenciones se concentraron en dos ejes principales: la reconstrucción y mejora del tajamar, una estructura fundamental para contener el ingreso del agua durante subientes y sudestadas, y la ejecución de un nuevo sistema de entubado para optimizar el drenaje y acelerar el desagote.

Durante la primera etapa se realizaron tareas de limpieza, excavación y apertura de zanjas, además de la construcción de un terraplén que permitió el ingreso y trabajo de maquinaria.

En paralelo, con colaboración de ABSA, se instalaron tres conductos de drenaje que ya se encuentran operativos. Según se informó, permitirán mejorar el escurrimiento del agua acumulada y agilizar la respuesta en sectores comprometidos durante fenómenos climáticos.

Desde le Municipio aseguraron que se efectuarán nuevas intervenciones sobre el tajamar y mejoras en la estructura existente. 

El temporal del pasado 8 de mayo provocó una fuerte subida de la marea en distintos sectores del distrito de Coronel Rosales, fenómeno que afectó en especial a la localidad de Villa del Mar, donde se registró el ingreso de agua en zonas vulnerables, personas evacuadas y trabajos de asistencia y drenaje para reducir el impacto del avance del mar. 
 

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