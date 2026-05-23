Del optimismo a la cautela: el comercio puntaltense cambió su mirada en seis meses

El comercio puntaltense atraviesa un cambio de clima: del optimismo a la cautela. Esa es una de las conclusiones del Informe Económico Local del primer trimestre de 2026, elaborado por el Centro de Estudios Sapiencia, junto con alumnos del primer año de la carrera de Técnico Superior en Administración PyMEs del Instituto Superior de Formación Técnica Nº 190 (ISFT 190).

El trabajo tomó como base relevamientos realizados entre julio y septiembre de 2025 y los comparó con los del primer trimestre de este año. A partir de ahí, los estudiantes identificaron cambios en las expectativas del sector, el nivel de actividad y las principales dificultades de los negocios locales.

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Una de las variaciones más importantes aparece en las perspectivas de los comerciantes. Durante julio-septiembre el 88% de los consultados mantenía esperanzas en la evolución económica y apenas un 3,8% expresaba una mirada negativa. Ahora en cambio, esas expectativas favorables descendieron al 65%, mientras que el pesimismo creció un 12,6%, señal de que se comenzó a dar lugar a una postura más cautelosa.

Las ventas también muestran un comportamiento que acompaña. Si en el relevamiento de 2025, el 26% consideraba que la situación de los negocios locales era positiva, el 30% negativa, y casi un 43% estable; las cifras recientes muestran que las respuestas negativas aumentaron a más de 43%, las positivas descendieron a 23% y las situaciones estables se redujeron al 33%. La conclusión: desaceleración del ritmo de actividad.

El estudio también identifica lo que define como una "doble presión" para el sector: los costos e impuestos y la disminución de clientes y ventas.

Brecha digital

El relevamiento también describe que casi las tres cuartas partes de las operaciones se hacen mediante efectivo o transferencias, mientras que solo el 22% utiliza tarjetas de crédito, un comportamiento que podría reflejar una menor capacidad de financiamiento.

El informe advierte además que la "brecha digital", en términos de adopción tecnológica para potenciar ventas o marketing, es desigual en el comercio puntaltense, lo que limita ventas y competitividad.

A partir de estos indicadores, los alumnos señalaron que, a diferencia de otros períodos, las expectativas y la realidad económica comenzaron a acercarse, mostrando un sector que parece orientarse menos hacia la expansión y más hacia el sostenimiento día a día.

El Centro de Estudios Sapiencia (foto) está conformado por docentes y alumnos de la carrera Administración Pymes del ISFT 190, con el objetivo de realizar actividades de extensión en la comunidad vinculadas con el desarrollo socioeconómico.

En Punta Alta, el ISFT 190 ofrece carreras terciarias con validez nacional, en áreas técnicas como PyMEs, Analista de Sistemas, Higiene y Seguridad, entre otras. Funciona en el establecimiento de Villanueva 175 y también tiene una sede bahiense, en Azara 1250, donde amplía su oferta académica.