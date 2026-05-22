Concluyó el Período Selectivo Preliminar para Marineros Tropa Voluntaria

Marineros segundos de la Tropa Voluntaria y marineros segundos de la especialidad Maestranza egresaron del Período Selectivo Preliminar (PSP), con una ceremonia en la Plaza de Armas del Batallón de Seguridad de la Base Naval Puerto Belgrano (BISP).

“Este período no solo les ha permitido adquirir conocimientos básicos y familiarizarse con las exigencias del servicio, sino también comenzar a comprender el sentido profundo de la profesión que han elegido. Ingresar a la Armada Argentina implica asumir un compromiso serio con la disciplina, el deber, la superación permanente y el servicio a la Patria”, expresó el comandante del BISP, capitán de corbeta Marcelo Rojas.

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El acto estuvo encabezado por el jefe de la Base Naval Puerto Belgrano, capitán de navío Rodrigo Márquez, y contó con la presencia de familiares e invitados especiales.

Para finalizar, Rojas instó a los jóvenes a trasladar durante toda su carrera los valores de lealtad, responsabilidad, compañerismo, respeto y espíritu de sacrificio que se les han inculcado durante la formación.

Antes de concluir, los marineros Axel Iván Carreras y Tatiana Lupino recibieron distinciones por obtener el mejor promedio en aptitud militar durante el curso.