Roland Garros: tres triunfos y una derrota para la armada argentina

Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Solana Sierra comenzaron con victorias su participación en Roland Garros 2026 y avanzaron a la segunda ronda del Grand Slam parisino tras imponerse con autoridad en sus respectivos debuts.

Tirante derrotó al español Pablo Llamas Ruiz por 6-3, 7-6 (6), 6-7 (5) y 6-0 en un partido de más de 3 horas y media. El argentino dejó atrás su reciente caída en Ginebra y mostró un tenis agresivo, sostenido por la potencia de su derecha y la solidez de su servicio.

El primer set se mantuvo equilibrado hasta el 3-3, cuando Tirante consiguió el quiebre decisivo. En el segundo, la historia volvió a resolverse en detalles, luego Llamas Ruiz logró descontar en la tercera manga tras otro tie-break muy ajustado, aunque Tirante respondió de manera contundente en el cuarto parcial y en la próxima instancia enfrentará al español Alejandro Davidovich Fokina.

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También tuvo un estreno positivo Marco Trungelliti, que superó al francés Kyrian Jacquet por 6-4, 6-2 y 6-2. El santiagueño, que disputa su primer Grand Slam ingresando directamente al cuadro principal, dominó el partido desde el fondo de la cancha y aprovechó los errores de su rival para construir una victoria sólida.

En segunda ronda, se medirá ante el ruso Karen Khachanov.

Más tarde, Solana Sierra avanzó en el cuadro femenino al vencer nada menos que a la campeona del US Open 2021, la británica Emma Raducanu por 6-0 y 7-6 (4).

La rival en segunda ronda de la mejor argentina del ranking de la WTA será la ganadora de este lunes entre la italiana Jasmine Paolini, preclasificada 13, y Dayana Yastremska de Ucrania.

Por su parte, Tomás Etcheverry quedó eliminado luego de perder en sets corridos frente al portugués Nuno Borges, que dio una de las sorpresas de la jornada en París.

El europeo se impuso por 6-3, 6-4 y 6-2 en 2 horas y 25 minutos de juego, dominando el encuentro desde el inicio y aprovechando una actuación muy irregular del bonaerense que estuvo lejos de su mejor versión sobre el polvo de ladrillo francés y se despidió prematuramente del segundo Grand Slam de la temporada.

Mañana, en tanto, se presentará otros tres argentinos:

--8.20 Mariano Navone vs. Jenson Brooksby (Estados Unidos)

--8.20 Camilo Ugo vs. Emilio Nava (Estados Unidos)

--10 Francisco Cerúndolo (25) vs. Botic Van de Zandschulp

Para el martes 26 quedarán las presentaciones en París de Juan Manuel Cerúndolo, Francisco Comesaña, el duelo entre Sebastián Báez y Román Burruchaga y el debut de Facundo Díaz Acosta.