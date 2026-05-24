LBB Bronce: Bahiense del Norte B intentará traerse el Nº1 de cancha de Whitense

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

En busca del número 1 irá Bahiense del Norte B esta noche a cancha de Whitense, desde las 20, en uno de los seis partidos correspondientes a la décima y penúltima fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

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La jornada comenzará a las 19, con el cruce entre escoltas: Sportivo Bahiense B-Barracas.

Continuará, a las 19.30, con Fútbol y Tenis Club (Mayor Buratovich)-Pellegrini, en cancha de Argentino.

Y a las 20, además del juego en White, también se medirán Los Andes-Sporting, Velocidad B-Caza y Pesca Huracán Médanos y Fortín Club (Pedro Luro)-Bella Vista.

Whitense-Bahiense B

Whitense llega tonificado con dos victorias consecutivas y tratará de cruzarse en el camino de Bahiense B, que tras la derrota en el debut frente a Sporting, festejó en los siguientes ocho partidos.

Un triunfo le permitirá al tricolor asegurarse el Nº1, considerando que, aún perdiendo la última fecha, tendría ventaja ante todos sus potenciales rivales directos.

Cancha: Hugo López (Whitense).

Árbitros: Juan Agustín Matías y⁩ Jerónimo Javier Ocampo.⁩

Novedades: en el local continúan afuera Franco Pentenero y Carlos Nador (esguinzados). Y en la visita retorna Mariano Moretti (estuvo lesionado), es duda Franco Pérez (cuadro gripal) y Julián Reta de encuentra de viaje.

Sportivo B-Barracas

Los dos -de los tres- escoltas se juegan un lugar. Los locales vienen de perder frente a Bahiense B, cortando una racha de siete victorias. Mientras que la visita atraviesa un gran momento, ganando en sus últimas seis presentaciones.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo)

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩ y Mauro Guallan.

Novedades: en el tricolor hay varias bajas: Luciano Temporelli (hombro), Baltasar Wais (hombro), Mateo Rosso (pubalgia), Santiago Simón (rodilla), Julián Gutt (tendón), más Tomás Zuñiga y Joaquín Labarere, ambos de viaje. En tanto, retorna Yoel Asnaghi (estuvo de viaje).

En la visita no juega Martín Quevedo, esguinzado.

Los Andes-Sporting

Los Andes festejó en cuatro de los últimos cinco juegos y Sporting viene intercalando desde hace cinco fechas triunfos y derrotas. En su último juego perdió frente a Whitense, de local.

Cancha: José D'Amico (Los Andes).

Árbitros: Joaquín Irrazábal y⁩ Lucas Andrés⁩.

Novedades: Losa sigue sin Alfredo Cortina (lesionado) y Diego Heredia sufrió un esguince, aunque va a estar. En el rojinegro están todos a disposición.

Velocidad B-Caza y Pesca

Es un juego entre necesitados. El azulgrana arrastra seis derrotas y los medanenses vienen de una dura derrota frente a Pellegrini: 77-31.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad, Rondeau y Avellaneda).

Árbitros: Leonardo Bressan⁩ y Alberto Arlenghi.

Novedades: el azulgrana está con varias ausencias: Santiago Hiebaum (pubalgia), Bautista Schultz y Nahuel Ocampos (esguince), Tomás Rollhaiser (cuadro febril) y Ezequiel González (viaje laboral). Los medanenses, en tanto, tendrán afuera a Juan Cruz Redivo (informado) y Nicolás Sánchez (lesionado).

Fútbol y Tenis-Pellegrini

Los de Burato están con siete caídas en fila y los puntaltenses vienen de tres victorias en fila, además de festejar en cuatro de los últimos cinco juegos.

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino, Holdich 350).

Árbitros: Juan Cruz Schernenco y Alexia González⁩.

Novedades: en el albirrojo están todos y en el azulgrana no juegan los mellizos Bautista Fraysinnet (pubalgia, aunque ya comenzó a mover) y Santiago Fraysinnet (se recupera de una intervención bucal).

Fortín-Bella Vista

Fortín está buscando ganar su primer partido de la temporada y Bella Vista venció en dos de los últimos cuatro partidos.

Cancha: Polideportivo Blas Ciccone (Fortín).

Árbitros: Ariel Di Marco⁩ y Fabrizio Rey⁩.

Novedades: en el equipo de Pedro Luro hoy no juegan Gianfranco Tidei (motivos personales) y Walter Ruiz (lesionado). Ambos se suman a la baja definitiva de Ignacio Gorostegui.

El verde, en tanto, tiene la baja de Francisco Figueroa (motivos laborales).

La última

En la fecha de cierre de fase regular se medirán Bahiense B-Los Andes, Barracas-Whitense, Bella Vista-Sportivo B, Pellegrini-Fortín Club, Sporting-Velocidad B y Caza y Pesca-Fútbol y Tenis.

Cómo seguirá

Los equipos arrastrarán el 50% de los puntos de las 11 fechas para el segundo tramo.

En ambos tramos, del 1º al 4º clasificarán directo a cuartos y del 5º a 12º se eliminarán.

Si se repite el ganador de ambos tramos ascenderá directamente, de lo contrario se disputará una Súper final.

El primero ascenderá a LBB Plata y el segundo jugará la promoción con el penúltimo de la LBB Plata.

Todos los cruces serán al mejor de tres, a excepción de las finales de cada tramo, que se desarrollarán a cinco.

Posiciones

1º) Bahiense B, 17 puntos (8-1)

2º) Barracas, 16 (7-2)

2º) Pellegrini, 16 (7-2)

2º) Sportivo B, 16 (7-2)

5º) Los Andes, 15 (6-3)

6º) Caza y Pesca, 14 (5-4)

6º) Whitense, 14 (5-4)

8º) Sporting, 13 (4-5)

9º) Velocidad B, 11 (2-7)

9º) Bella Vista, 11 (2-7)

11º) Fútbol y Tenis, 10 (1-8)

12º) Fortín Club, 9 (0-9)