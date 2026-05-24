Whitense frenó al puntero Bahiense B y ahora Barracas y Pellegrini también están arriba

Francisco Cruz se planta ante La Bella. La defensa de Whitense fue clave. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

(Noticia en desarrollo)

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Whitense le puso freno esta noche a Bahiense del Norte B, que arrastraba ocho victorias consecutivas, superándolo en el Hugo López, por 81 a 65.

Este fue el único triunfo local, en los seis partidos correspondientes a la décima y penúltima fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

Otro que suma y sigue es Barracas, que metió el séptimo triunfo en fila, superando a Sportivo Bahiense B, 76 a 57, y trepando a lo más alto.

Pellegrini, en tanto, venció a un entusiasta Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich), 63 a 56 y se metió entre los tres de punta.

Caza y Pesca Huracán Médanos, por su parte, se recuperó venciendo a Velocidad B, 60 a 39; Sporting se llevó el triunfo de cancha de Los Andes, 70-57 y Bella Vista se trajo el triunfo de Pedro Luro, superando a Fortín Club, 63 a 56.

Whitense 81, Bahiense B 65

Whitense dio la nota de la jornada, derrotando en su cancha a Bahiense del Norte B, 81 a 65, por lo que le impidió asegurarse hoy mismo el Nº1 y obligándolo a ganar en la última fecha para no depender de terceros.

El DT Sebastián Dodero, disfrutando de "el plan perfecto".

Leo La Bella no encontró libertades.

El equipo que orienta Sebastián Dodero le cortó el circuito ofensivo con una muy buen defensa sobre Leonardo La Bella, atrapándolo permanentemente.

Cristian Brugniere, presionado por Marcos Ruarte.

Después de un primer cuarto parejo (arriba la visita por uno), Los Aviones Azules mantuvieron la intensidad, no permitieron segundas opciones (7 rebotes de Robledo y 5 de Ruarte), y adelante tuvieron la llave de la victoria en Agustín Almirón, que anotó 28 puntos, con 3-3 en triples, 7-10 en dobles y 5-7 en libres.

Además, Mateo Herbalejo colaboró con 17 unidades (2-5 en t3, 3-4 en t2 y 5-8 en t1).

Whitense (81): F. Cruz (10), M. Herbalejo (17), Agustín Almirón (28), G. Resler (6), M. Ruarte (11), fi; T. Iturriaga (7), L. Robledo (2), J. Burgos y R. Ocampos. DT: Sebastián Dodero.

Bahiense del Norte B (65): B. Massa, L. La Bella (10), J.M. Pites (11), C. Massa (10), M. Fernández (5), fi; F. Pérez (8), M. Moretti (9), F. Sureda, A. Tavella (4), A. Vilarino (1), D. Faure y C. Brugniere (7). DT: Santiago Cappa.

Cuartos: Whitense, 21-22; 52-35 y 62-49.

Árbitros: Juan Agustín Matías y⁩ Jerónimo Javier Ocampo.⁩

Cancha: Hugo López (Whitense).

Sportivo B 57, Barracas 76

Séptima victoria consecutiva de Barracas, esta vez como visitante y ante Sportivo B, por 76 a 57.

Tras un comienzo completamente favorable para el local, 11-2, la visita estampó un parcial de 13-0, pasó al frente 15-11 y fue ampliando la diferencia.

¡Cómo está Lucho Polak!

Otra vez Luciano Polak, que venía de convertir 49 puntos -con 15 de 29 en triples- fue el goleador del albiazul, con 25 (4-6 en t3, 5-9 en t2 y 3-4 en t1).

Mauro Capurso tuvo motivos para festejar.

En tanto, Mauro Capurso fue doble-doble figura, con 15 puntos (6-9 en t2), más 15 rebotes, más 8 asistencias. Mientras que Agustín Astradas anotó 5-3 en triples y bajó 7 rebotes.

En el global, Barracas anotó 14-38 (37%) en triples.

Sportivo B (57): F. Galassi (1), F. Arizcuren (5), Y. Asnaghi (14), M. Pristupa (13), L. Santarelli (8), fi; B. Guaglianone (8), J. Abad (6), G. Plunkett (2), J. Altamirano, L. Sale y F. Abenel. DT: Joaquín Tuero.

Barracas (76): A. Passeggi, M. Capurso (15), L. Polak (25), R. Eliosoff (8), R. Catalá (7), fi; A. Astradas (15), J. Román, D. Ilari (6), W. Rojas y S. Soriano. DT: Albano Schneider.

Cuartos: Sportivo, 11-13; 29-41 y 41-54.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩ y Mauro Guallan.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Los Andes 57, Sporting 70

Ratificando sus antecedentes de intercalar triunfos y derrotas (como hace seis partidos), a Sporting esta fecha "le tocaba ganar", y lo hizo, de visitante, ante Los Andes 70 a 57.

Dentro de un rendimiento parejo en el rojinegro, sobresalió Rodrigo Frontalini, con 21 puntos (4-10 en t3, 3-8 en t2 y 3-6 en t1), más 10 rebotes.

En tanto, Gastón Martínez convirtió 15 unidades 3-3 en tiro de campo) y Mauricio Miguez tomó 11 rebotes.

En el local, el estadounidense James Danzey tomó 13 rebotes y metió 8 puntos. Y Matías Varela aportó 15 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos.

Los Andes (57): M. Murphy (14), N. Guerrero (4), N. Schiaffino (6), I. De Brakeleer (5), J. Danzey (8), fi; G. Chávez (1), D. Heredia (4), A. García y M. Varela (15). DT: Enrique Moreno.

Sporting (70): B. Falcioni (4), M. Miguez (11), G. Martínez (15), G. Díaz (2), B. Kumorkiewicz (3), fi; R. Frontalini (21), A. Cisneros, H. Martínez (1), F. Salmeri (7) y M. Gómez (6). DT: Ian Costa.

Cuartos: Los Andes, 16-19; 27-35 y 43-57.

Árbitros: Joaquín Irrazábal y⁩ Lucas Andrés⁩.

Cancha: José D'Amico (Los Andes).

Velocidad B 39, Caza y Pesca 60

Caza y Pesca ganó el segundo tiempo 33 a 16, cerrando 60-39 frente a Velocidad.

Complicado -lesiones y suspensiones-, los medanenses lograron revertir el último resultado y volver a la victoria.

El líder resultó Herman Banegas, autor de 12 puntos (6-8 en t2, a pesar de 0-6 en t1), 13 rebotes y 4 asistencias.

En el azulgrana, Facundo Martínez bajó 10 rebotes y anotó 9 puntos.

Velocidad B (39): J.I. Del Molino (3), R. Copreni (5), N. Valdebenito (5), F. Martínez (9), T. Moreira (7), fi; T. Rollhaiser (10), F. Mastrandrea, T. Carvalhosa, J. Labeyrie y T. Gelabert. DT: Santiago Piñeiro.

Caza y Pesca (60): B. López (3), M. Nievas (3), F. Perrín (15), T. Martz (9), H. Banegas (12), fi; B. Meschini (8), J. Jaratz (10), A. Sensini, L. Pezzutti y T. Suárez. DT: Gabriel Asnes.

Cuartos: Velocidad B, 9-11; 23-27 y 31-44.

Árbitros: Leonardo Bressan⁩ y Alberto Arlenghi.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Fútbol y Tenis 69, Pellegrini 75

Pellegrini tuvo que trabajar más de lo previsto frente a Fútbol y Tenis, más allá del triunfo, 75 a 69.

En el azulgrana, Andrés Almirón fue el goleador, con 20 puntos (8-13 en dobles) y 16 rebotes, mientras que Gastón Chaves terminó con 15 y 13 recobres.

En los de Burato, que poco a poco se van acomodando, el venezolano José Pérez Mendoza anotó 21 puntos (7-10 en libres), bajó 10 rebotes y repartió 4 asistencias.

Fútbol y Tenis (69): J.D. Pérez (21), J.P. Dumrauf (17), E. Sánchez (8), S. Esquivel (2), J. Tschering (5), fi; F. Mutuverría (3), F. Crocioni (8), G. Semper (3), W. Carrino (2), Y. Sánchez, J. Monaldi e I. Gaggioli. DT: Andrés Del Sol.

Pellegrini (75): M. Barrera (5), L. Cataffi (2), N. Themtham (14), Andrés Almirón (20), Francisco Godeas (7), fi; I. Gómez Lepez (3), J.I Castro (9) y G. Chaves (15). DT: Juan Sergio Palumbo.

Cuartos: Fútbol y Tenis, 22-20; 38-51 y 58-65.

Incidencias: fue descalificado F. Mutuverría.

Árbitros: Juan Cruz Schernenco y Alexia González⁩.

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Fortín 56, Bella Vista 63

Bella Vista sumó por primera vez dos triunfos consecutivos, tras ganarle a Fortín Club, 63 a 56 y luego de haber vencido en la presentación anterior a Fútbol y Tenis.

El destacado fue Santiago Durando, con 17 unidades, 8 rebotes y 5 recuperos.

En el verdiamarillo, Brian Ruiz metió 18 puntos y tomó 10 recobres.

Fortín Club (56): R. Osinaga (9), L. Sensini (7), T. Espinosa (3), G. Zaccara (4), B. Ruiz (18), fi; J. Aispuro (9), J. Martínez, J. Huenuqueo (5), B. Rodríguez, N. Santos (1) y R. Sánchez. DT: Mario Zaccara.

Bella Vista (63): S. Durando (17), T. De Cascos (14), S. Bertoni (9), R. Inglera (3), A. Alesso (7), fi; F. Ariza (10), B. Ruesga (3) y B. Ciommo. DT: Pablo De Cascos.

Cuartos: Fortín, 9-16; 17-26 y 40-43.

Árbitros: Ariel Di Marco⁩ y Fabrizio Rey⁩.

Cancha: Polideportivo Blas Ciccone (Fortín).

La ventaja

En la fecha de cierre de fase regular se medirán Bahiense B-Los Andes, Barracas-Whitense, Bella Vista-Sportivo B, Pellegrini-Fortín Club, Sporting-Velocidad B y Caza y Pesca-Fútbol y Tenis.

A pesar de la derrota, Bahiense B será Nº1 en caso de ganar o a igualdad de resultados con Barracas y Pellegrini.

Cómo seguirá

Los equipos arrastrarán el 50% de los puntos de las 11 fechas para el segundo tramo.

En ambos tramos, del 1º al 4º clasificarán directo a cuartos y del 5º a 12º se eliminarán.

Si se repite el ganador de ambos tramos ascenderá directamente, de lo contrario se disputará una Súper final.

El primero ascenderá a LBB Plata y el segundo jugará la promoción con el penúltimo de la LBB Plata.

Todos los cruces serán al mejor de tres, a excepción de las finales de cada tramo, que se desarrollarán a cinco.

Posiciones

1º) Bahiense B, 18 puntos (8-2)

2º) Barracas, 18 (8-2)

2º) Pellegrini, 18 (8-2)

4º) Sportivo B, 17 (7-3)

5º) Caza y Pesca, 16 (6-4)

5º) Los Andes, 16 (6-4)

5º) Whitense, 16 (6-4)

8º) Sporting, 15 (5-5)

9º) Bella Vista, 13 (3-7)

10º) Velocidad B, 12 (2-8)

11º) Fútbol y Tenis, 11 (1-9)

12º) Fortín Club, 10 (0-10)