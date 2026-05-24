De frío a agradable: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada que comenzará fría pero con tendencia a templarse hacia la tarde es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en este inicio de semana.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 18 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será frío y soleado a fresco; el viento será moderado en disminución a leve del noroeste y la visibilidad será buena.

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La temperatura mínima será de 7 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será fresco, templándose. El viento tendrá intensidad leve del noroeste rotando al sudeste, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 18 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fría con cielo despejado. Se estima para medianoche una temperatura de 10 grados centígrados.