Sportiva campeón: "No es común que haya un equipo con tanta diferencia en la región"

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Sociedad Sportiva coronó el sábado su racha ganadora (13 victorias consecutivas) con el título del Oficial Oro de la Unión de Rugby del Sur, para cerrar sólo una etapa de un año deportivo que marcha a gran nivel y tiene importantes objetivos por delante.

Justamente, el equipo Blanco no tendrá mucho tiempo para disfrutar de la triple corona en el ámbito de la URS porque el jueves viaja a Tucumán para visitar el sábado venidero a Huirapuca por la segunda fecha del Torneo del Interior B.

"Tenemos la cabeza puesta en Huirapuca y queríamos hacer una buena tarea este finde así la usamos de impulso para ir a a Tucumán porque será un partido muy duro", dijo Alan Martínez, uno de los tryman de Las Palomas.

El paso del XV Blanco por el Oficial Oro fue demoledor, en parte por el contraste entre un equipo que esta temporada está mucho más enfocado en sostener la intensidad y la iniciativa durante los 80 minutos -con una solidez ofensiva poco frecuente- y rivales que no atraviesan un momento deportivo ideal o, directamente, un presente de limitaciones en juego y personal.

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De ahí que en los 8 partidos del certamen Sociedad Sportiva haya alcanzado un promedio de puntos en ataque de 70,8 y haya recibido tan sólo 4,25 por encuentro.

"No es común que haya un equipo con tanta diferencia en la región. Nosotros como techo nos planteamos salir campeones del TRP", agregó el wing, en relación al tradicional certamen contra clubes de Mar del Plata y Tandil que comenzará después del choque ante Huirapuca, el próximo sábado 6 ante Los Cardos en La Carrindanga.

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