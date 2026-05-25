Apertura liguista: se cierra la 9ª fecha con Sporting-Huracán y Libertad-San Francisco

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Con dos cotejos más que atractivos, esta tarde caerá el telón de la 9ª fecha del certamen Apertura de la máxima división del fútbol liguista.

Desde las 15, en el Enrique Mendizábal, Sporting --en zona de Promoción-- recibirá al puntero Huracán.

El rojinegro estrenará DT, ya que Enzo Moscone se presentará en el banco en reemplazo de Silvio Mardones.

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El Globo está cómodo en la cima y buscará festejar en el día de su cumpleaños.

Sergio Testa será el árbitro.

Por su parte, Libertad recibirá a San Francisco en el Manuel Manzano.

El de Villa Rosas viene de perder el invicto ante Huracán (1-3) y el Santo logró su primer éxito ante Bella Vista (2-0).

Se medirán a las 15, con contralor de Juan Vega.

LA TABLA. 1º) Huracán, 17 puntos; 2º) Libertad y Villa Mitre, 13; 4º) Liniers y Bella Vista, 12; 6º) La Armonía, 10; 7º) Sporting, 9 y 8º) San Francisco, 6.