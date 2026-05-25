Sentencia por violencia: María Callejón sobre el proceso “doloroso” y Diotto con una foto junto a su hija

Ricardo Diotto, quien recibió una condena de cuatro años de prisión en suspenso por violencia de género contra su ex esposa María Fernanda Callejón, compartió una foto como toda respuesta, mientras que la damnificada realizó un extenso descargo y se refirió al “doloroso” proceso.

Según la publicación realizada en sus redes sociales, la intérprete consideró: “Se impuso la verdad sobre la mentira. Necesito transmitir todo lo que siento, por lo que esto significa. No me siento ganadora. Estos son temas profundamente dolorosos. Pero sí, me siento reparada. Que un juez me crea es algo que no tiene precio”.

A continuación, la panelista agradeció al juzgado, a quienes acompañaron el proceso y su abogado Martín de Vargas; además de amigos y “a cada mujer que, por creerme, me contó su historia y confió en mi palabra”.

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Además, se refirió a la conductora del magazine en donde trabaja: “Un especial agradecimiento a mi querida Moria Casan y al equipo del que también soy parte, que me bancó, me acompañó, me sostuvo y me alentó, cuando sabían que iba por buen camino y que estaba haciéndolo bien”.

En línea, se refirió a la niña producto de la relación con Diotto: ”Nuestra hija, además de ser el propósito de esta lucha, fue la que me cuidó en todo momento, sin darse cuenta. Ella era la que realmente me cuidaba”.

“A los que no me creyeron, los invito a reflexionar. La violencia existe aunque no se vea. Y el silencio también tiene un costo muy alto. A todas las mujeres que me siguen y que atraviesan algo similar, no se callen. Ante cualquier mínima violencia, hablen. Busquen ayuda. La justicia existe”, añadió.

“Este fallo no me devuelve lo que viví, pero me devuelve algo fundamental: la verdad”, cerró Callejón.

Por su parte, Diotto sólo compartió una foto con la menor, que los muestra abrazados en el auto, y sostuvo: “Lo único que importa, es ella”.