Así funcionarán los servicios este lunes 25 de mayo en Bahía Blanca

Este lunes 25, feriado nacional con motivo de conmemorarse el 216° de la Revolución de Mayo, los servicios en Bahía Blanca se prestarán del siguiente modo:

Transporte público

Las líneas circularán con frecuencias de domingo. Consultas en www.gpsbahia.com.ar

Recolección de residuos

La actividad se desarrollará en forma normal, conforme al cronograma establecido.

Hospital Municipal

De 8 a 19 funcionaran los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría. En tanto el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

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Cementerio

La administración trabajará con atención al público de 7 a 12. El horario de visita será el habitual: de 8 a 17. Estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad).

Estacionamiento medido y pago

No se cobrará el uso del sistema, sin embargo se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Dependencias municipales

Sin atención al público.