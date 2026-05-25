Qué se sabe sobre la lesión sufrida anoche por Lionel Messi

Se encendió anoche la alerta para el seleccionado argentino de fútbol con la salida por lesión de Lionel Messi a los 72 minutos del partido que su equipo, Inter Miami, le ganó a Philadelphia Union por 6-4.

Fue en el marco de la última fecha de la liga estadounidense de fútbol (MLS) previo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el próximo jueves 11 de junio con el partido México-Sudáfrica a las 16 (hora de nuestro país).

Más allá de las imágenes que se vieron en la transmisión del partido, con un Messi tocando su zona posterior, anoche en conferencia de prensa luego del encuentro el entrenador Guillermo Hoyos brindó algo de tranquilidad.

“Hasta donde sé, aún no tenemos un informe al respecto, pero realmente estaba fatigado. Fue fatiga. Estaba cansado, la cancha estuvo pesada y, en lugar de dudar, siempre se dice que no hay que arriesgarse”, indicó, al justificar el reemplazo de Messi.

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Lo cual no es común, ya que el capitán de la Scaloneta es un habitual en el Inter Miami, donde disputó los 90 minutos completos en cada una de sus 13 apariciones anteriores en la MLS y en sus dos partidos de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Argentina debutará en el Mundial ante Argelia el martes 16 de junio, a las 22, en partido correspondiente al grupo J.