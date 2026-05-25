Motín en una comisaría de Capital Federal: requisa, incendio y heridos

Un motín se produjo este lunes por la madrugada en la Comisaría Vecinal N°3 del barrio porteño de Balvanera donde se registraron disparos, un incendio en uno de los calabozos y varios presos heridos.

El hecho sucedió en la seccional ubicada sobre la calle Venezuela al 1900, donde se alojaban 73 presos.

Todo comenzó cuando se llevó a cabo una requisa, lo que generó enojo en los reclusos.

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De este modo, varios de los detenidos iniciaron un foco de incendio en uno de los colchones, por lo que de manera inmediata se pidió colaboración con Bomberos de la Ciudad.

A su vez, en el operativo participó personal de División Unidad Táctica de Intervenciones en Alcaidías (DUTIA) para controlar la situación y evitar fugas.

Como consecuencia del incendio de colchones, tres policías y cuatro reclusos fueron trasladados por intoxicación con monóxido de carbono a distintos hospitales. (NA)