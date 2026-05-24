Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Fructífero fue el paso de los ciclistas de la Asociación Bahiense por Río Cuarto, sede de la cuarta y quinta fecha del Argentino de BMX Racing.

La comitiva local estuvo integrada por 16 riders, incluyendo a Fermín Scoppa (Elite) y Bautista Rojo (Junior) entre las principales categorías.

Scoppa, que venía de ganar la competencia previa, en nuestra ciudad, esta vez se subió al podio por partida doble: fue tercero el sábado y segundo el domingo.

Mientras que Rojo, quien fuera citado por la Selección para el Mundial de Brisbane, obtuvo un quinto y un cuarto puesto.

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Rojo, de blanco, liderando la manga

Además, hubo victorias de Agustín Martínez, Martino Serafín y Genaro Gentili.

"Estoy muy contento con los resultados. Este año me propuse entrenar bien para que cuando surja una fecha y pueda ir, estar listo para largar", le contó Fermín a La Nueva.

"Es motivante correr con gente de alto nivel mundial y sentirme en síntonia. Mi prioridad ahora es el estudio, pero estos resultados me dan la pauta de que aunque sea puedo seguir haciendo el deporte que amo y disfrutarlo sin presiones", agregó.

La actividad nacional para el bicicross continuará en julio, en Santiago del Estero.

Todos los representantes bahienses

Fecha 4

Francesca Espinoza (camicletas)

Mauro Espinoza (cruceros 30-39) - 2°

Agustín Martínez (novicios 11) - 1°

Julián Orlando (novicios 12) - 5°

Polo Toffano (novicios 13) - 2°

Maite Espinoza (Damas 11-12) - 5°

Gael Altamiranda (expertos 8) - 3°

Martino Serafín (expertos 10) - 1°

Genaro Apis (expertos 11) - 8°

Genaro Gentili (expertos 14) - 2°

Agustín Alaniz (expertos 14) - 4°

Indio Ferreyra (expertos 14) - 6°

Franco del Santo (expertos 25-29) - 4°

Bautista Rojo (Junior) - 5°

Fermín Scoppa (Elite) - 3°

Fecha 5

Francesca Espinoza (camicletas)

Mauro Espinoza (cruceros 30-39) - 2°

Agustín Martínez (novicios 11) - 1°

Polo Toffano (novicios 13) - 2°

Ciro Espinoza (novicios 14) - 3°

Maite Espinoza (Damas 11-12) - 6°

Gael Altamiranda (expertos 8) - 4°

Martino Serafín (expertos 10) - 1°

Genaro Apis (expertos 11) - 3°

Genaro Gentili (expertos 14) - 1°

Agustín Alaniz (expertos 14) - 3°

Indio Ferreyra (expertos 14) - 6°

Franco del Santo (expertos 25-29) - 5°

Bautista Rojo (Junior) - 4°

Fermín Scoppa (Elite) - 2°

Calendario Argentino y Open

1 - Buenos Aires (14 y 15 de marzo): doble fecha del Argentino

2 - Bahía Blanca (18 y 19 de abril): Argentino y Open

3 - Río Cuarto (23 y 24 de mayo): doble fecha del Argentino

4 - Santiago del Estero (4 y 5 de julio): CN UCI Junior, U23 y Élite; doble fecha del Argentino

5 - La Rioja (22 y 23 de agosto): Argentino y Open

6 - San Juan (23, 24 y 25 de octubre): Argentino, Iberoamericano y Copa Latina

7 - Mendoza (21 y 22 de noviembre): finales del Argentino y Open