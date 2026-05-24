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Argentino de BMX Racing: dos podios y buenas sensaciones para el bahiense Scoppa

Fermín fue tercero el sábado y segundo el domingo, en Río Cuarto. En total, compitieron 16 ciclistas de la Asociación Bahiense.

Foto: Federación Argentina

Fructífero fue el paso de los ciclistas de la Asociación Bahiense por Río Cuarto, sede de la cuarta y quinta fecha del Argentino de BMX Racing.

La comitiva local estuvo integrada por 16 riders, incluyendo a Fermín Scoppa (Elite) y Bautista Rojo (Junior) entre las principales categorías.

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Scoppa, que venía de ganar la competencia previa, en nuestra ciudad, esta vez se subió al podio por partida doble: fue tercero el sábado y segundo el domingo.

Mientras que Rojo, quien fuera citado por la Selección para el Mundial de Brisbane, obtuvo un quinto y un cuarto puesto.

Rojo, de blanco, liderando la manga

Además, hubo victorias de Agustín Martínez, Martino Serafín y Genaro Gentili.

"Estoy muy contento con los resultados. Este año me propuse entrenar bien para que cuando surja una fecha y pueda ir, estar listo para largar", le contó Fermín a La Nueva.

"Es motivante correr con gente de alto nivel mundial y sentirme en síntonia. Mi prioridad ahora es el estudio, pero estos resultados me dan la pauta de que aunque sea puedo seguir haciendo el deporte que amo y disfrutarlo sin presiones", agregó.

La actividad nacional para el bicicross continuará en julio, en Santiago del Estero.

Todos los representantes bahienses

Fecha 4
Francesca Espinoza (camicletas)
Mauro Espinoza (cruceros 30-39) - 2°
Agustín Martínez (novicios 11) - 1°
Julián Orlando (novicios 12) - 5°
Polo Toffano (novicios 13) - 2°
Maite Espinoza (Damas 11-12) - 5°
Gael Altamiranda (expertos 8) - 3°
Martino Serafín (expertos 10) - 1°
Genaro Apis (expertos 11) - 8°
Genaro Gentili (expertos 14) - 2°
Agustín Alaniz (expertos 14) - 4°
Indio Ferreyra (expertos 14) - 6°
Franco del Santo (expertos 25-29) - 4°
Bautista Rojo (Junior) - 5°
Fermín Scoppa (Elite) - 3°

Fecha 5
Francesca Espinoza (camicletas)
Mauro Espinoza (cruceros 30-39) - 2°
Agustín Martínez (novicios 11) - 1°
Polo Toffano (novicios 13) - 2°
Ciro Espinoza (novicios 14) - 3°
Maite Espinoza (Damas 11-12) - 6°
Gael Altamiranda (expertos 8) - 4°
Martino Serafín (expertos 10) - 1°
Genaro Apis (expertos 11) - 3°
Genaro Gentili (expertos 14) - 1°
Agustín Alaniz (expertos 14) - 3°
Indio Ferreyra (expertos 14) - 6°
Franco del Santo (expertos 25-29) - 5°
Bautista Rojo (Junior) - 4°
Fermín Scoppa (Elite) - 2°

Calendario Argentino y Open

1 - Buenos Aires (14 y 15 de marzo): doble fecha del Argentino
2 - Bahía Blanca (18 y 19 de abril): Argentino y Open
3 - Río Cuarto (23 y 24 de mayo): doble fecha del Argentino
4 - Santiago del Estero (4 y 5 de julio): CN UCI Junior, U23 y Élite; doble fecha del Argentino
5 - La Rioja (22 y 23 de agosto): Argentino y Open
6 - San Juan (23, 24 y 25 de octubre): Argentino, Iberoamericano y Copa Latina
7 - Mendoza (21 y 22 de noviembre): finales del Argentino y Open

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