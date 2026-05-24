Argentino de BMX Racing: dos podios y buenas sensaciones para el bahiense Scoppa
Fermín fue tercero el sábado y segundo el domingo, en Río Cuarto. En total, compitieron 16 ciclistas de la Asociación Bahiense.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
Fructífero fue el paso de los ciclistas de la Asociación Bahiense por Río Cuarto, sede de la cuarta y quinta fecha del Argentino de BMX Racing.
La comitiva local estuvo integrada por 16 riders, incluyendo a Fermín Scoppa (Elite) y Bautista Rojo (Junior) entre las principales categorías.
Scoppa, que venía de ganar la competencia previa, en nuestra ciudad, esta vez se subió al podio por partida doble: fue tercero el sábado y segundo el domingo.
Mientras que Rojo, quien fuera citado por la Selección para el Mundial de Brisbane, obtuvo un quinto y un cuarto puesto.
Además, hubo victorias de Agustín Martínez, Martino Serafín y Genaro Gentili.
"Estoy muy contento con los resultados. Este año me propuse entrenar bien para que cuando surja una fecha y pueda ir, estar listo para largar", le contó Fermín a La Nueva.
"Es motivante correr con gente de alto nivel mundial y sentirme en síntonia. Mi prioridad ahora es el estudio, pero estos resultados me dan la pauta de que aunque sea puedo seguir haciendo el deporte que amo y disfrutarlo sin presiones", agregó.
La actividad nacional para el bicicross continuará en julio, en Santiago del Estero.
Todos los representantes bahienses
Fecha 4
Francesca Espinoza (camicletas)
Mauro Espinoza (cruceros 30-39) - 2°
Agustín Martínez (novicios 11) - 1°
Julián Orlando (novicios 12) - 5°
Polo Toffano (novicios 13) - 2°
Maite Espinoza (Damas 11-12) - 5°
Gael Altamiranda (expertos 8) - 3°
Martino Serafín (expertos 10) - 1°
Genaro Apis (expertos 11) - 8°
Genaro Gentili (expertos 14) - 2°
Agustín Alaniz (expertos 14) - 4°
Indio Ferreyra (expertos 14) - 6°
Franco del Santo (expertos 25-29) - 4°
Bautista Rojo (Junior) - 5°
Fermín Scoppa (Elite) - 3°
Fecha 5
Francesca Espinoza (camicletas)
Mauro Espinoza (cruceros 30-39) - 2°
Agustín Martínez (novicios 11) - 1°
Polo Toffano (novicios 13) - 2°
Ciro Espinoza (novicios 14) - 3°
Maite Espinoza (Damas 11-12) - 6°
Gael Altamiranda (expertos 8) - 4°
Martino Serafín (expertos 10) - 1°
Genaro Apis (expertos 11) - 3°
Genaro Gentili (expertos 14) - 1°
Agustín Alaniz (expertos 14) - 3°
Indio Ferreyra (expertos 14) - 6°
Franco del Santo (expertos 25-29) - 5°
Bautista Rojo (Junior) - 4°
Fermín Scoppa (Elite) - 2°
Calendario Argentino y Open
1 - Buenos Aires (14 y 15 de marzo): doble fecha del Argentino
2 - Bahía Blanca (18 y 19 de abril): Argentino y Open
3 - Río Cuarto (23 y 24 de mayo): doble fecha del Argentino
4 - Santiago del Estero (4 y 5 de julio): CN UCI Junior, U23 y Élite; doble fecha del Argentino
5 - La Rioja (22 y 23 de agosto): Argentino y Open
6 - San Juan (23, 24 y 25 de octubre): Argentino, Iberoamericano y Copa Latina
7 - Mendoza (21 y 22 de noviembre): finales del Argentino y Open