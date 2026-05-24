Gran inicio argentino en el Mare Nostrum: oro para Hein y podios para Saravia

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Grandes resultados obtuvieron los nadadores argentinos en la primera etapa del prestigioso Mare Nostrum Swim Tour, desarrollado este fin de semana en Mónaco.

Agostina Hein se quedó con la medalla de oro en los 400 combinados, la de plata en 400 libres y la de bronce en 200 combinados; mientras que Ulises Saravia obtuvo la de plata en 100 espalda y la de bronce en los 50 del mismo estilo. También compitió Macarena Ceballos, quien alzó un cuarto puesto en los 100 pecho.

Hein comenzó con todo ya que la primera prueba fue la de 400 medley, carrera que lideró de principio a fin hasta frenar el cronómetro en 4:36.21. El podio lo completaron las italianas Ludovica Patetta (4:47.78) y Simona Quadarella (4:48.58).

Además, la joven que cumplió los 18 en abril, se quedó con la segunda colocación en los 400 libres, estableciendo 4:05.31 y bajando el récord argentino absoluto que ella misma poseía, con 4:06.25. Quedó solo por detrás de la neocelandeza Erika Fairweather (4:01.80); mientras que tercera llegó la italiana Quadarella (4:07.09).

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Finalmente, la dirigida por Sebastián Montero logró la tercera posición en los 200 medley, marcando 2:13.05. Por encima acabaron la canadiense Mary Sophie Harvey (2:09.77) y la sudafricana Rebecca Meder (2:12.34).

Por su parte, Ceballos, quien es entrenada por Gustavo Roldán, disputó las tres distancias del estilo pecho.

En los 50, la cordobesa estableció un tiempo de 31.25 y finalizó octava (31.10 en la clasificación). En los 100, Macarena finalizó en la cuarta posición con un tiempo de 1:07.66. Y en los 200, acabó sexta con una marca de 2:29.29.

Finalmente, el marplatense Ulises Saravia conquistó la medalla de plata en los 100 metros espalda, estableciendo una marca de 53.58. Ganó el ruso Pavel Samusenko (53.47) y tercero finalizó el húngaro Adam Jaszo (54.45).

Más tarde, Saravia, que no representó a la selección nacional sino que se encuentra compitiendo bajo los colores de su universidad, Tennessee, fue tercero en los 50 espalda.

Bajo la modalidad skin, marcó 24.74 en la semifinal. La final fue ganada por Samusenko (24.23), seguido del checo Miroslav Knedla (24.55).

Además, fue noveno en los 200 espalda, con 2:04.81.

El circuito consta de tres paradas: ahora, los nadadores se trasladarán a Canet-en-Roussillon, Francia, para la segunda etapa entre el miércoles 27 y el jueves 28; mientras que la última será en Barcelona, los días 30 y 31 del corriente.