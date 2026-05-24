Apelación, victoria y clasificación a la final para el Burgos de Feta Casteglioni

Festejan los jugadores de Burgos, con el fullback bahiense primero desde la derecha. Foto: prensa Recoletas Burgos Caja Rural.

Después del trago amargo en la semana por una sanción disciplinaria al club, Recoletas Burgos Caja Rural salió favorecido tras presentar un recurso de apelación, jugó este domingo la semifinal, ganó y se clasificó a la gran definición por el campeonato 2025-26 de la División de Honor de rugby de España.

Burgos contó con la participación del bahiense Federico Casteglioni en la victoria ante Alcobendas por 28 a 25 en San Amaro, el escenario donde juega de local el equipo burgalés.

Casteglioni, jugador formado en el club Argentino de nuestra ciudad, ingresó entre los relevos y no sumó puntos.

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Burgos jugará la final de la DH el próximo domingo 7 de junio ante VRAC (Valladolid), otro de los históricos y más ganadores del rugby español.

Como ya informamos el club donde juega el fullback bahiense había sido descalificado la semana pasada tras ganar el partido de cuartos de final.

Ordizia, el club perdedor en esa instancia, denunció la inclusión indebida de un jugador de Burgos en el partido que los aurinegros habían ganado 17-10 el pasado 10 de mayo. Sin embargo, el jueves último Burgos apeló la resolución de la Federación Española de Rugby, cuyo comité justamente de apelación, revocó la medida y habilitó a Burgos a jugar la semifinal.

Súper Rugby Américas

Este fin de semana se jugó la duodécima fecha de la etapa clasificatoria del Súper Rugby Américas, en la que Dogos XV (Córdoba), Pampas (Buenos Aires) y Capibaras XV (Rosario) se clasificaron a semifinales.

En las dos fechas que quedan el lugar restante se lo disputarán -con chances matemáticas- Tarucas, Selknam (Chile) y Peñarol (Uruguay).

La duodécima fecha tuvo estos resultados: Pampas 59-Cobras Brasil 0, Peñarol 31-Dogos XV 33, Capibaras 34-Selknam 17 y Tarucas 43-Yacaré XV 14.

La jornada 13 tendrá se jugará entre el 29 y 30 del corriente con estos partidos: Capibaras-Dogos, Pampas-Selknam, Cobras Brasil-Tarucas y Yacaré XV-Peñarol.