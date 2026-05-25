La financiación de autos cayó más del 30 % en usados y el 46 % de los 0 km se vendió con prenda

El mercado de créditos prendarios registró en abril un total de 30.954 prendas inscriptas en la Argentina, con una fuerte concentración en operaciones sobre autos 0 km, según consignó un informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA).

El 72 % de las garantías prendarias correspondió a unidades nuevas, mientras que el 28 % restante se vinculó a vehículos usados.

El informe detalló que durante abril se financiaron 21.945 vehículos 0 km y 9.009 usados, en un contexto de caída mensual en ambos segmentos respecto de marzo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el caso de los autos nuevos, las prendas representaron el 46 % del total de patentamientos del mes, aunque mostraron una baja interanual del 14,5 % frente a abril de 2025.

De acuerdo con el reporte, las Terminales de Ahorro y las Financieras de Marca concentraron cada una el 43 % de las operaciones prendarias sobre 0 km en lo que va de 2026. Los bancos participaron con el 12 % restante.

Entre las marcas con mayor participación de ventas financiadas sobre patentamientos aparecieron Fiat, Peugeot, Citroën y Nissan, con porcentajes superiores al promedio del mercado.

En el segmento de usados, el informe reflejó una caída más pronunciada. Las operaciones financiadas retrocedieron 31,9 % interanual y representaron apenas el 5,8 % del total de transferencias del mes.

Los bancos mantienen el liderazgo en el financiamiento de autos usados

Los bancos continuaron liderando el financiamiento de autos usados con el 37 % de participación, seguidos por las empresas financieras con el 22 % y las financieras de marca con el 15 %.

El documento también mostró que durante 2026 aumentó la participación de las financieras de marca y mutuales en el mercado de usados, mientras que los bancos redujeron su peso frente al mismo período del año pasado.

El reporte fue elaborado por SIOMAA en conjunto con ACARA y analizó la evolución reciente del financiamiento automotor en la Argentina durante abril de 2026. (NA)