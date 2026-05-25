Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Economía y finanzas.

La financiación de autos cayó más del 30 % en usados y el 46 % de los 0 km se vendió con prenda

Los bancos perdieron participación en algunos segmentos y crecieron las financieras de marca.
 

Foto: NA

El mercado de créditos prendarios registró en abril un total de 30.954 prendas inscriptas en la Argentina, con una fuerte concentración en operaciones sobre autos 0 km, según consignó un informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA).

El 72 % de las garantías prendarias correspondió a unidades nuevas, mientras que el 28 % restante se vinculó a vehículos usados.

El informe detalló que durante abril se financiaron 21.945 vehículos 0 km y 9.009 usados, en un contexto de caída mensual en ambos segmentos respecto de marzo.

En el caso de los autos nuevos, las prendas representaron el 46 % del total de patentamientos del mes, aunque mostraron una baja interanual del 14,5 % frente a abril de 2025.

De acuerdo con el reporte, las Terminales de Ahorro y las Financieras de Marca concentraron cada una el 43 % de las operaciones prendarias sobre 0 km en lo que va de 2026. Los bancos participaron con el 12 % restante.

Entre las marcas con mayor participación de ventas financiadas sobre patentamientos aparecieron Fiat, Peugeot, Citroën y Nissan, con porcentajes superiores al promedio del mercado.

En el segmento de usados, el informe reflejó una caída más pronunciada. Las operaciones financiadas retrocedieron 31,9 % interanual y representaron apenas el 5,8 % del total de transferencias del mes.

Los bancos mantienen el liderazgo en el financiamiento de autos usados

Los bancos continuaron liderando el financiamiento de autos usados con el 37 % de participación, seguidos por las empresas financieras con el 22 % y las financieras de marca con el 15 %.

El documento también mostró que durante 2026 aumentó la participación de las financieras de marca y mutuales en el mercado de usados, mientras que los bancos redujeron su peso frente al mismo período del año pasado.

El reporte fue elaborado por SIOMAA en conjunto con ACARA y analizó la evolución reciente del financiamiento automotor en la Argentina durante abril de 2026. (NA)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Fútbol.
Básquetbol.
La ciudad.
Básquetbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE