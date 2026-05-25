Tres menores fueron aprehendidos tras intentar robar una moto

Tres menores de 13, 15 y 16 años fueron aprehendidos esta madrugada luego de intentar sustraer una motocicleta estacionada en la vía pública, en un hecho ocurrido en Drago al 1900.

De acuerdo con la información oficial, el episodio se registró alrededor de la 1:30, cuando operadores del sistema CeUM detectaron a los involucrados intentando robar una Motomel S2 de 110 cc., tras dañar el trabavolante del rodado.

Al advertir la presencia policial, los menores emprendieron la fuga a pie, aunque fueron interceptados poco después en inmediaciones de Pesquero Narwal al 2000.

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Durante el procedimiento se procedió al secuestro del motovehículo involucrado y al traslado de los adolescentes a la sede policial correspondiente.

En la causa tomó intervención la UFIJ de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1, el Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 y la Defensoría del Joven Nº 2.

La causa fue caratulada como “robo en grado de tentativa agravado por motovehículo dejado en la vía pública”.