La nueva cara del riesgo laboral: menos accidentes graves, pero más estrés

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

La industria manufacturera y la construcción continúan liderando el ranking de los sectores de mayor riesgo laboral. Sin embargo, comienza a cobrar relevancia una problemática menos visible: los riesgos psicosociales.

A medida que crece el estrés y el desgaste laboral, las nuevas tecnologías empiezan a consolidarse como herramientas clave para la prevención, no solo de siniestros físicos, sino también de los impactos asociados a la salud mental de los trabajadores.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la evolución de la accidentabilidad laboral durante los últimos años tuvo un repunte durante el 2025. No obstante, este incremento no estuvo acompañado por una mayor gravedad sino que se registró una baja considerable tanto en los siniestros mortales como en los casos más severos.

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En cuanto al ranking por sectores, la industria manufacturera encabeza la lista con la mayor cantidad de accidentes laborales registrados. Le sigue la construcción, que si bien presenta un volumen menor de eventos, concentra los episodios de mayor criticidad.

En este rubro, las tareas de demolición, excavación y obras de ingeniería civil —junto con actividades vinculadas a la industria metalúrgica, siderúrgica y el transporte— son las que registran los siniestros más graves.

Desde la perspectiva del riesgo, las actividades en altura y aquellas que implican desplazamiento en la vía pública se posicionan entre las más peligrosas.

A esto se suma un fenómeno creciente: los riesgos psicosociales. Distintas fuentes advierten que Argentina lidera la región en cantidad de trabajadores afectados por patologías asociadas al estrés, lo que amplía el concepto tradicional de accidentabilidad.

Bienestar emocional

La Organización Mundial de la Salud advierte que más de 300 millones de personas padecen depresión, un dato que enciende alertas sobre la salud mental en el ámbito profesional. Tanto en Argentina como a nivel global, el estrés laboral dejó de ser un tema periférico para convertirse en una de las principales preocupaciones dentro de las organizaciones.

En este contexto, empresas de seguros, tal el caso de La Segunda Seguros, decidieron correrse de los enfoques tradicionales y lanzó una propuesta innovadora de bienestar integral mediante un programa que no se limita a acciones aisladas, sino que introduce dinámicas de gamificación —como el “Bingo Emocional” y el “Rosco del Bienestar”— para fomentar conversaciones genuinas sobre temas históricamente relegados en el ámbito laboral, como la ansiedad, el agotamiento y la sobrecarga emocional.

La iniciativa busca construir una cultura donde la salud mental sea parte de la estrategia empresarial. Con un objetivo concreto, la compañía apunta a que para junio de 2026 el 100% de sus líderes esté capacitado no solo para gestionar tareas, sino también emociones.

Además, promueve activamente el derecho a la desconexión, entendiendo el descanso como una condición para la productividad, e implementa protocolos de reincorporación confidenciales tras licencias, priorizando la contención en el regreso al trabajo.

“Entendimos que el estrés laboral no se resuelve solo con intervenciones médicas, sino transformando la forma de trabajar. Por eso integramos la gestión emocional en la rutina diaria, con resultados concretos: mejora en la recomendación interna (NPS +60) y una proyección de reducción del 15% en el ausentismo por estrés”, señalaron desde la empresa.

Tecnología aplicada

En este escenario, la innovación tecnológica comienza a desempeñar un rol clave en la gestión de riesgos laborales.

Herramientas como el análisis de datos, la realidad virtual aplicada a la capacitación, la sensórica, los exoesqueletos y los gemelos digitales permiten anticipar escenarios de riesgo y mejorar las estrategias de prevención.

En la nueva era corporativa, la salud mental deja de ser un beneficio accesorio para convertirse en un estándar operativo.