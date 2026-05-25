Franco Ruesga regresa de España para sumarse a un equipo de la LBB Oro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Leandro N. Alem sumará otro refuerzo, con el regreso a la ciudad de Franco Ruesga (29 años), el base surgido de 9 de Julio, que viene de jugar en Gymnastica Portuense, en la Tercera FEB (cuarta categoría de España).

"Con Pancho (Jasen) y los dirigentes de Alem la relación desde el principio fue muy fluida y rápidamente llegamos un acuerdo. A las dos partes nos servía el proyecto y fuimos para adelante", le contó Franco a "La Nueva".

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"A mediados de julio me estaría sumando, sin saber todavía si es definitivo, porque con el deporte nunca se sabe qué oportunidades pueden seguir apareciendo", agregó.

De esta manera, el albirrojo potenciará para el segundo tramo una posición que le quedó libre con la baja -por lesión- de Mirko Cenzual.

A su plantel original, que incluyó las incorporaciones del estadounidense Jean-Luc Wilson, el venezolano Eduardo Ríos y Lucas Desbat, entre los foráneos, le sumó recientemente a Emilio Giménez, proveniente de Villa Mitre, en la Liga Argentina.

En consecuencia, el equipo que orienta Hernán "Pancho" Jasen va fortaleciendo a un grupo de jóvenes que, por encima de la intensidad y estilo de juego bien marcado, necesitan el respaldo de la experiencia.

Actualmente, L.N. Alem marcha noveno junto a Olimpo y Barrio Hospital, con récord de 3-7.

Ruesga, abajo a la izquierda.

Ruesga, formado en 9 de Julio pasó por Olimpo (Liga Federal y Liga Argentina), Sol de Mayo, Villa Mitre (Liga Federal) y Centro Español (Liga Argentina).

Emigró a Europa, vinculándose a CB Solares (Tercera FEB). Al poco tiempo, le diagnosticaron miotonía muscular y lejos de rendirse, no sólo que se recibió de Profesor de Educación Física, sino que entrenó duro y pasó la prueba en Cantbasket 04, de Santander.

Franco y Santiago, compartiendo cancha.

En la última temporada, durante el receso- tuvo un paso por 9 de Julio. Ahí se dio el gusto de compartir cancha con su hermano Santiago, actualmente en Estudiantes.

"Así como fue la primera vez que compartíamos cancha cuando jugamos el año pasado en 9, ahora será el primer enfrentamiento con distintos equipos. Así que otra linda experiencia para compartir", señaló.

En su último equipo, Gymnastica Portuense, Franco fue uno de los principales protagonistas.

Llegaron hasta semifinales y en su partido "despedida" jugó 35 minutos, sumando 21 puntos (4-7 en triples, 3-5 en dobles y 3-6 en libres) más 7 rebotes y 3 asistencias.