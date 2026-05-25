Julián Álvarez rechazó la renovación del Atlético en busca de un mejor proyecto

Aunque su compromiso hasta 2030 y los 500 millones de cláusula deberían zanjar cualquier debate sobre su continuidad en Atlético de Madrid, la despedida de Julián Alvarez rumbo al Mundial 2026 no ha podido ser más descorazonadora para los responsables rojiblancos.

Según informó este lunes el diario español "Marca", el delentero no tiene intención de firmar la renovación que tiene sobre su mesa desde hace varios meses. En ese caso, pasaría a ser el mejor pago del plantel con 10 millones de euros por temporada. Sin embargo, los trascendidos indican que prefiere embarcarse en un proyecto deportivo más sólido. Concretamente, en el del Barcelona.

En este sentido, su exposición últimamente no podría ser más demoledora: Julián quiere embarcarse en un proyecto mucho más ambicioso que lo acerque mucho más a los títulos, sin importarle cambiar su estatus de máxima estrella en el Atlético por la de escudero de Lamine Yamal, Raphinha y compañía del que gozaría en el Camp Nou. Del mismo modo en que "La Araña" se convirtió en campeón del mundo mientras los focos apuntaban a Messi.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El portal deportivo agrega que no son ciertos los rumores de una eventual disputa o disconformidad con el entrenador Diego Simeone. No sólo porque fue "El Cholo" quien insistió a la dirigencia para que lo contrara sino que el propio delantero pagó con goles esa confianza. Inclusive en los peores momentos, de sequía, el DT argentino lo respaldó públicamente en reiteradas ocasiones.

Así las cosas, el posicionamiento del Atlético es firme: si Julián Alvarez quiere salir deberá hacerlo dejando un traspaso millonario. Nunca por debajo de los 150 millones. En este sentido, también existe cierto debate en el Metropolitano, con voces apostando por mantenerse inflexibles y otras que entienden que puede ser una buena oportunidad para hacer caja y que Mateu Alemany disponga de más músculo para diseñar su proyecto.

Pero de lo que no hay ninguna duda, es que no se facilitará su adiós. Y mucho menos al Barcelona...