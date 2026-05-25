Liga de Suárez: Automoto le pisa los talones a Racing y Unión no puede salir de perdedor

A falta de 3 fechas, Automoto está decidido a pelear el 1 en la Zona A de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez. Derrotó a Empleados de Comercio de Guaminí por 2 a 1 en casa y sigue a un punto de Racing de Carhué, que superó de visitante al campeón defensor Club Sarmiento de Pigüé.

En el marco de la 10ª fecha, el elenco que conduce Octavio Araneta tuvo que trabajar y mucho para quedarse con tres puntos vitales.

Por su parte, en la Zona B, Unión volvió a perder. Esta vez cayó en Guaminí ante Peñarol por 2 a 0 y sigue último y sin victorias.

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En este grupo, el puntero es Blanco y Negro de Coronel Suárez, pero todo está mucho más parejo.

Resultados y goleadores

--Zona A:

--Club Sarmiento 0, Racing C 2 (Abel Méndez y Emilio Romero).

Independiente de Rivera 1 (Ulises Carrizo), Independiente SJ 0.

Deportivo Sarmiento 2 (Ramiro Romano y Mateo Safenreiter), Deportivo Argentino P 0.

Leandro N. Alem 0, Boca Juniors 1 (Tomás Steinbach).

Automoto 2 (Luciano Harnst y Emanuel Allen), Empleados de Comercio 1 (Facundo Gadea).

Libre: Puan Foot Ball Club.

--Zona B:

--San Martín de Carhué 0, Peñarol de Pigüé 0.

--Peñarol de Guaminí 2 (Jonathan Tello y Lois De la Canal).

--El Progreso 1 (Francisco Shroh), Deportivo Rivera 4 (Jeremías Dulcich, Mirko Villarreal, Augusto Slobodianinck y Matías Giménez, en contra).

--Unión de Pigüé 2 ( Kenndson Alves Almeida --2--), Blanco y Negro 4 (Román Martínez --2, uno de penal--, Juan Ullmann y Maximiliano Pecotche).

---Atlético Huanguelén 1 (Geremías Rodríguez), San Martín ST 0.

--Libre: Tiro Federal de Puan.

LAS TABLAS