Liga de Villarino: Tenis y Cobolvi se metieron en los cuartos de final

Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich y Cobolvi de Hilario Ascasubi avanzaron a los cuartos de final del torneo Apertura "Copa Axión Puerta Patagonia" de la Liga de Fútbol de Villarino.

Tenis superó en su cancha a Barrio Africa de Médanos por 1 a 0, mientras que el Verde dio el golpe en la Colonia y venció a San Adolfo 6 a 3.

El detalle:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los cruces de cuartos:

--Cobolvi--Social Ascasubi.

--Fútbol y Tenis--Ferroviario.

--12 de Octubre-Juventud Agraria.

--Juventud Unida-caza y Pesca.