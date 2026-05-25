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Liga de Villarino: Tenis y Cobolvi se metieron en los cuartos de final

El elenco de Mayor Buratovich superó a Barrio Africa 1 a 0 y el de Ascasubi venció como visitante a San Adolfo 6 a 3.

Foto: gentileza Pedro Stefanazzi (Pasión Deportiva).

Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich y Cobolvi de Hilario Ascasubi avanzaron a los cuartos de final del torneo Apertura "Copa Axión Puerta Patagonia" de la Liga de Fútbol de Villarino.

Tenis superó en su cancha a Barrio Africa de Médanos por 1 a 0, mientras que el Verde dio el golpe en la Colonia y venció a San Adolfo 6 a 3.

El detalle:

Los cruces de cuartos:

--Cobolvi--Social Ascasubi.

--Fútbol y Tenis--Ferroviario.

--12 de Octubre-Juventud Agraria.

--Juventud Unida-caza y Pesca.

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